الكنيسة الكاثوليكية تحتفل بذكرى الطوباوية غيرارديسكا دي بيزا

تحتفل الكنيسة القبطية الكاثوليكية، بذكرى الطوباوية غيرارديسكا دي بيزا، وهي راهبة كامدوليسية.

وطرح بهذه المناسبة، الأب وليم عبد المسيح سعيد الفرنسيسكاني، نشرة تعريفية قال خلالها:

وُلدت غيرارديسكا في بيزا حوالي عام 1200 تنتمي إلى عائلة الكونت ديلا غيرارديسكا،. وقد تميزت منذ صغرها بإيمانها المتقد وروحها التأملية. أُجبرت حوالي عام 1231 على الزواج من النبيل ألفيريو دي باندينو، لكن زواجهما لم ينجبا أطفالاً. وكانت زوجة مثالية، كرست نفسها لراحة وسعادة زوجها. ومع ذلك، كان قلبها منجذبًا إلى دعوة أسمى ورغبة في الشركة العميقة مع الله.

اتخذت حياة غيرارديسكا منعطفًا حاسمًا عندما تلقت، من خلال سلسلة من الرؤى السماوية، وإشارات واضحة بالتخلي عن الحياة الدنيوية واعتناق طريق التكريس الديني. متأثرةً بهذه النعمة الإلهية، ناقشت غيرارديسكا مع زوجها إمكانية الشروع في طريق روحي مشترك. كلاهما، مدفوعين بحب متبادل لله، قررا الانفصال بالتراضي وتكريس نفسيهما بالكامل للحياة الرهبانية.

تقاعدت غيرارديسكا في دير سان سافينو في بيزا، بينما انضم زوجها لدير سان سافينو الكامالدولي في بيزا. لم تتمكن غيرارديسكا من اتخاذ الرهبنة بسبب وضعها كأرملة، فأصبحت متبتلة تعيش في قلاية صغيرة مجاورة للدير. هنا، عاشت حياة الصلاة المكثفة، مكرسة نفسها للتأمل الصوفي والتسبيح المتواصل لله. أصبحت قلايتها مكانًا للروحانية العميقة، حيث وصلت غيرارديسكا إلى أعلى درجات الاتحاد مع الرب. وبسبب ذلك شجبها رهبان سان سافينو لدى الجنرال الكامالدوليين، وتم حرمانها كنسياً، لكن، بعد أن دافع عنها كاهن الاعتراف، تمت تبرئتها لاحقاً.

انتشرت شهرة غيرارديسكا بقداستها بسرعة في جميع أنحاء بيزا وخارجها. ويقال إنها كانت تتمتع بمواهب صوفية غير عادية، بما في ذلك القدرة على قراءة الأفكار والرؤية عن بعد والحج بالروح. وعلاوة على ذلك، كان من الشائع بالنسبة لها أن تتلقى ظهورات المسيح والملائكة والقديسين، وخاصة الرسل يوحنا ويعقوب. ذاع صيتها كمرشدة روحية في جميع أنحاء الإقليم، واجتذبت إليها العديد من المؤمنين لالتماس الشفاء والإرشادات الروحية.

أمضت غيرارديسكا بقية حياتها في قلايتها منغمسة في الصلاة والتأمل. توفيت بسلام في بيزا حوالي عام 1270، محاطة بتقدير وتبجيل الجميع. دُفن جثمانها في كنيسة دير سان سافينو، حيث أصبح مكانًا للحج للعديد من المؤمنين. وأعلنها البابا بيوس التاسع طوباوية في مرسوم صادر في 29 مايو 1856م.