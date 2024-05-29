الأربعاء 29 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رئيس الوزراء يكشف أسباب التوجه إلى منظومة الدعم النقدى

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن هناك الكثير من التفاصيل التي تتضمنها منظومة دعم رغيف الخبز، وهو الأمر الذي دفعنا لبحث فكرة الدعم النقدي.

وأضاف "مدبولي" خلال مؤتمر صحفي له منعقد الآن بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية: "رغيف الخبز سلعة لم يتزايد سعرها على مدار 30 سنة، وهناك أسر تأخذ أرغفة الخبز دون الحاجة إليها لمجرد كونها سلعة مُدعمة".

وتابع: "المواطن حين يعلم أن له عددًا معينًا من أرغفة الخبز سيرشد استهلاكه، وبالتالي سيجعل الدولة تخفض فاتورة استيراد القمح، وهذا هو جوهر منظومة الدعم النقدي".

وكان رئيس الوزراء قد أعلن منذ قليل عن تحريك سعر رغيف الخبز 15 قرشًا، ليصبح سعر الرغيف الواحد 20 قرشًا بدلًا من 5 قروش.

مدبولي مصطفى مدبولى رئيس الوزراء رئيس الحكومة

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