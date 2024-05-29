الأربعاء 29 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إخلاء سبيل المتهمين بتزوير توكيل لمطرب المهرجانات عصام صاصا

عصام صاصا
عصام صاصا

قررت نيابة جنوب الجيزة، اليوم الأربعاء،  إخلاء سبيل موظف بالشهر العقاري وآخر في اتهامهما بتزوير توكيل لمطرب المهرجانات عصام صاصا، بكفالة 5 آلاف جنية لكل منهما.

وكشفت التحقيقات في اتهام مطرب المهرجانات عصام صاصا، بالتزوير في محررات رسمية بعدما أحضر شخصًا آخر ليبصم مكانه لإحضار محامِ موكل عنه للدفاع في قضية اتهامه بالقتل الخطأ، وقيادة سيارة تحت تأثير مواد مخُدرة على الطريق الدائري دائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة.

وكانت قد نسخت نيابة جنوب الجيزة، بإشراف المستشار محمود غيطاس، المحامي العام الأول، صورة من اتهام "صاصا" بالتزوير للتحقيق فيها كجناية منفصلة عن التحقيقات المُجراة بشأن ارتكابه جريمة القتل الخطأ لـ"أحمد مفتاح"، سائق، على الطريق الدائري، إذ دهسه بسيارته التي كان يقودها برعونة تحت تأثير تعاطي المواد المخدرة.

نيابة جنوب الجيزة موظف بالشهر العقاري مطرب المهرجانات عصام صاصا تزوير توكيل التزوير في محررات رسمية

مواد متعلقة

شهادة تحركات عصام صاصا بعد حادث الدائرى

الأكثر قراءة

رئيس الوزراء يعلن السعر الجديد لرغيف الخبز

300 فيديو جنسي بجودة عالية على هاتف "سفاح التجمع".. هل يتربح من "الدارك ويب" ؟

سعر الفراخ البيضاء والبيض اليوم الأربعاء 29-5-2024 فى بورصة الدواجن

دماء الضحايا تطارد نتنياهو وزعماء المعارضة يخططون للإطاحة به.. ماذا يحدث داخل الاحتلال؟

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية برقم الجلوس 2024

بعد أن فضحها فى التحقيقات.. أول صورة لـ"سفاح التجمع" مع طليقته

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

هالة فودة.. النصف الأجمل من الحكايات

عبدالوهاب داود

«السيرة سيرتنا».. فرجة مسرحية مدججة بالأسئلة

منى رجب

رسائل الرئيس ترد الاعتبار للصحافة والإعلام

ماجد حبته

زيارة ثامنة للصين

حسام محفوظ

«مصر 2030» المستقبل بين يديك لمعرفة توجهات الدولة المقبلة

جلال حمام

تل أبيب لا تثق إلا فى القاهرة.. وسيطًا

حسين دعسة

دائرة الكابنيت الإسرائيلى تتوسّع جنوبًا.. حزب الله ينتظر المواجهة

ماجد حبته

محرقة إسرائيلية جديدة

صور

أواصر تاريخية وروابط متنامية.. الرئيس السيسى فى الصين

مؤتمر صحفي للكشف عن تفاصيل مشروع رقمنة تاريخ الفنانين بالذكاء الاصطناعي

مباراة فوز الزمالك على الاتحاد

محطة تل أبيب

المزيد

خطة للإطاحة بنتنياهو.. كواليس الانقسامات فى إسرائيل بشأن حرب غزة

صور مسربة.. الاحتلال الإسرائيلى يعتقل المدنيين الفلسطينيين فى غزة داخل أقفاص حديدية

الظهور الأول لدبابات الاحتلال وسط مدينة رفح الفلسطينية.. شهود عيان يروون التفاصيل