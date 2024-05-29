إخلاء سبيل المتهمين بتزوير توكيل لمطرب المهرجانات عصام صاصا

قررت نيابة جنوب الجيزة، اليوم الأربعاء، إخلاء سبيل موظف بالشهر العقاري وآخر في اتهامهما بتزوير توكيل لمطرب المهرجانات عصام صاصا، بكفالة 5 آلاف جنية لكل منهما.

وكشفت التحقيقات في اتهام مطرب المهرجانات عصام صاصا، بالتزوير في محررات رسمية بعدما أحضر شخصًا آخر ليبصم مكانه لإحضار محامِ موكل عنه للدفاع في قضية اتهامه بالقتل الخطأ، وقيادة سيارة تحت تأثير مواد مخُدرة على الطريق الدائري دائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة.

وكانت قد نسخت نيابة جنوب الجيزة، بإشراف المستشار محمود غيطاس، المحامي العام الأول، صورة من اتهام "صاصا" بالتزوير للتحقيق فيها كجناية منفصلة عن التحقيقات المُجراة بشأن ارتكابه جريمة القتل الخطأ لـ"أحمد مفتاح"، سائق، على الطريق الدائري، إذ دهسه بسيارته التي كان يقودها برعونة تحت تأثير تعاطي المواد المخدرة.