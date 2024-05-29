الأربعاء 29 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزير التموين: تكلفة رغيف الخبز 125 قرشًا وفق متوسط سعر القمح

وزير التموين
وزير التموين

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الدولة المصرية تستهلك حوالي 8.5 مليون طن قمح سنويًا.

سعر رغيف العيش 

أكد المصيلحي، خلال مؤتمر صحفي من العاصمة الإدارية، عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أنه جرى تحديد سعر إردب القمح قبل نهاية الموسم الخاص بزراعته لتشجيع ودعم الفلاح، ليصبح سعر الإردب الواحد 2000 جنيه، وبالتالي طن القمح سيصل سعره 13 ألفًا و333 جنيهًا.

ارتفاع سعر رغيف العيش 

أضاف: "عند تحويل القمح إلى دقيق يكون طحن الطن تكلفته 600 جنيه، وبحساب التكلفة كما كانت العام الماضي يصبح سعر رغيف العيش 115 قرشًا، أما فيما يتعلق بتكلفة هذا العام وفق متوسط سعر القمح بالبورصة العالمية تصبح تكلفة رغيف الخبز125 قرشًا".

علي المصيلحي وزير التموين سعر رغيف العيش اكسترا نيوز

الأكثر قراءة

رئيس الوزراء يعلن السعر الجديد لرغيف الخبز

300 فيديو جنسي بجودة عالية على هاتف "سفاح التجمع".. هل يتربح من "الدارك ويب" ؟

سعر الفراخ البيضاء والبيض اليوم الأربعاء 29-5-2024 فى بورصة الدواجن

دماء الضحايا تطارد نتنياهو وزعماء المعارضة يخططون للإطاحة به.. ماذا يحدث داخل الاحتلال؟

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية برقم الجلوس 2024

بعد أن فضحها فى التحقيقات.. أول صورة لـ"سفاح التجمع" مع طليقته

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

هالة فودة.. النصف الأجمل من الحكايات

عبدالوهاب داود

«السيرة سيرتنا».. فرجة مسرحية مدججة بالأسئلة

منى رجب

رسائل الرئيس ترد الاعتبار للصحافة والإعلام

ماجد حبته

زيارة ثامنة للصين

حسام محفوظ

«مصر 2030» المستقبل بين يديك لمعرفة توجهات الدولة المقبلة

جلال حمام

تل أبيب لا تثق إلا فى القاهرة.. وسيطًا

حسين دعسة

دائرة الكابنيت الإسرائيلى تتوسّع جنوبًا.. حزب الله ينتظر المواجهة

ماجد حبته

محرقة إسرائيلية جديدة

صور

أواصر تاريخية وروابط متنامية.. الرئيس السيسى فى الصين

مؤتمر صحفي للكشف عن تفاصيل مشروع رقمنة تاريخ الفنانين بالذكاء الاصطناعي

مباراة فوز الزمالك على الاتحاد

محطة تل أبيب

المزيد

خطة للإطاحة بنتنياهو.. كواليس الانقسامات فى إسرائيل بشأن حرب غزة

صور مسربة.. الاحتلال الإسرائيلى يعتقل المدنيين الفلسطينيين فى غزة داخل أقفاص حديدية

الظهور الأول لدبابات الاحتلال وسط مدينة رفح الفلسطينية.. شهود عيان يروون التفاصيل