وزير التموين: تكلفة رغيف الخبز 125 قرشًا وفق متوسط سعر القمح

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الدولة المصرية تستهلك حوالي 8.5 مليون طن قمح سنويًا.

سعر رغيف العيش

أكد المصيلحي، خلال مؤتمر صحفي من العاصمة الإدارية، عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أنه جرى تحديد سعر إردب القمح قبل نهاية الموسم الخاص بزراعته لتشجيع ودعم الفلاح، ليصبح سعر الإردب الواحد 2000 جنيه، وبالتالي طن القمح سيصل سعره 13 ألفًا و333 جنيهًا.

ارتفاع سعر رغيف العيش

أضاف: "عند تحويل القمح إلى دقيق يكون طحن الطن تكلفته 600 جنيه، وبحساب التكلفة كما كانت العام الماضي يصبح سعر رغيف العيش 115 قرشًا، أما فيما يتعلق بتكلفة هذا العام وفق متوسط سعر القمح بالبورصة العالمية تصبح تكلفة رغيف الخبز125 قرشًا".