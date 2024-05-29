وزير التموين: التحول إلى الدعم النقدى المشروط لن يكون ثابتًا

قال الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، إن الدولة تستهلك 8.5 مليون طن قمح سنويًا، موضحًا أن التحول إلى الدعم النقدى المشروط لن يكون ثابتًا.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن مجلس الوزراء ناقش عددًا من الملفات الهامة ومنها منظومة الدعم والبدء فى زيادة حوكمة منظومة الدعم بهدف تقليل الأعباء المالية التى تتحملها الدولة وضمان وصول الدعم لمستحقيه.



وأوضح فى مؤتمر صحفى، أنه استمع لجميع الآراء، مؤكدًا أن الدولة ملتزمة بوجود الدعم خاصة فى السلع الأساسية التى تمس المواطن، مضيفًا،" نوجه الدعوة للحوار الوطنى والخبراء لوضع خطة لكيفية التحول لمنظومة الدعم النقدى بدل العيني".

وقال إن مجلس الوزراء ناقش منظومة الخبز المدعم، الذى لم يتم تحريكه منذ أكثر من 30 عامًا، موضحًا أن تكلفة رغيف الخبز جنيه وربع والدولة تبيعه بـ5 قروش.

وقال رئيس الوزراء إنه تمت الموافقة، اليوم، الأربعاء، لرفع سعر رغيف الخبز المدعم إلى 20 قرشًا اعتبارًا من بداية الشهر.