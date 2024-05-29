الأربعاء 29 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

في جلسته الـ76.. مجلس جامعة مطروح يتابع سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني

صورة من الحدث
صورة من الحدث

عقد مجلس جامعة مطروح، جلسته السادسة والسبعين، برئاسة الدكتور مصطفى النجار، اليوم الأربعاء، وبحضور الدكتور محمود عباس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعمداء الكليات، وذلك بمقر الحرم الجامعي بمدينة مرسى مطروح.

امتحانات الفصل الدراسي الثاني

وتابع الدكتور مصطفى النجار،  مع عمداء الكليات سير أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني، موجهًا خالص الشكر والتقدير لأسرة الجامعة ممثلة في النواب وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري بالجامعة على الجهد المبذول خلال أعمال الامتحانات، مشيدًا بالتزام الطلاب والمراقبين بالتعليمات والقواعد المنظمة للعملية الامتحانية، مشيرًا إلى ضرورة الانتهاء من أعمال مراجعة ورصد النتائج أولًا بأول حتى يتسنى إعلان النتائج في أقرب وقت.

توفير كافة السبل

وأكد رئيس الجامعة، على ضرورة توفير كافة السبل التي تضمن سير الامتحانات في سهولة ويسر، مشددًا على أهمية تواجد أساتذة المادة وإزالة أي عقبات تعوق سير الامتحانات، مشيرًا إلى أن الجامعة تتابع أعمال الامتحانات من خلال غرفة عمليات تعمل على مدار الساعة.

أعداد الأبحاث المنشورة

واستعرض المجلس أعداد الأبحاث المنشورة دوليًا لكليات الجامعة في الدوريات العلمية العالمية المفهرسة، بقاعدتي Web of Sciene،Scopus، مشيرًا لزيادة عدد الأبحاث المنشورة لأعضاء هيئة التدريس، مما يساهم في وضع الجامعة على طريق التصنيف الدولي.

 

ووافق المجلس على ترقية عضوي هيئة تدريس بكلية التربية الرياضية لدرجة أستاذ، ودرجة أستاذ مساعد، وترقية عضو هيئة تدريس بكلية التمريض لدرجة أستاذ مساعد، كما وافق المجلس على تعيين مدرس بكلية التربية، وترقية معيد لوظيفة مدرس مساعد بكلية التربية.

كما وافق المجلس على منح طالبة بكلية الطب البيطري درجة دكتوراه الفلسفة في العلوم الطبية البيطرية بقسم الولادة بنظام الساعات المعتمدة، ومنح طالبة بكلية السياحة والفنادق درجة الماجستير في الدراسات الفندقية من قسم الدراسات الفندقية بنظام الساعات المعتمدة.

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مجلس جامعة مطروح نظام الساعات المعتمدة امتحانات الفصل الدراسي الثاني جامعة مطروح مطروح

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