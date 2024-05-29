رئيس الوزراء يعلن الاستقرار على التحوّل إلى منظومة الدعم النقدى

قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه جرى نقاش مع جميع الخبراء فيما يخص فكرة التحول للدعم النقدي.

وأشار رئيس الوزراء، في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، إلى أن جميع الخبراء أجمعوا على ضرورة التحول من الدعم العيني إلى النقدي؛ حتى تستفيد الأسر، ويصل الدعم إلى مستحقيه.

ولفت إلى أن هذا هو السبيل الوحيد في وجود مبلغ من المال مناسب للأسر المستحقة يستطيع كل رب أسرة يحدد أولوياته ويستفيد من هذا الدعم بهذه الطريقة، منوهًا بأن الرقم الذي سيتم وضعه للدعم النقدي قابل للتغيير بحسب معدلات سعرية مرتبطة بالتضخم وزيادة بعض الأسعار العالمية، تمكن الدولة من زيادة إجمالي الرقم لهذا الدعم، وبالتالي يستمر المواطن في الاستفادة من الدعم النقدي ولا يتحول مع مرور الوقت إلى الانخفاض.