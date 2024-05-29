الأربعاء 29 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزير التموين: الدولة تستهلك 8.5 مليون طن قمح سنويًا

الدكتور على المصيلحى
الدكتور على المصيلحى

قال الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الدولة تستهلك 8.5 مليون طن قمح سنويًا.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن مجلس الوزراء ناقش عددًا من الملفات الهامة ومنها منظومة الدعم والبدء فى زيادة حوكمة منظومة الدعم بهدف تقليل الأعباء المالية التى تتحملها الدولة وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وأوضح فى مؤتمر صحفى، أنه استمع لجميع الآراء، مؤكدًا أن الدولة ملتزمة بوجود الدعم خاصة فى السلع الأساسية التى تمس المواطن، مضيفًا: "نوجه الدعوة للحوار الوطنى والخبراء لوضع خطة لكيفية التحول لمنظومة الدعم النقدى بدل العيني".

وقال إن مجلس الوزراء، ناقش منظومة الخبز المدعم، الذى لم يتم تحريكه منذ أكثر من 30 عامًا، موضحًا أن تكلفة رغيف الخبز جنيه وربع والدولة تبيعه بـ5 قروش.

وقال رئيس الوزراء إنه تمت الموافقة، اليوم الأربعاء، لرفع سعر رغيف الخبز المدعم إلى 20 قرشًا اعتبارًا من بداية الشهر.

وزير التموين الدكتور علي المصيلحي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مجلس الوزراء السلع الأساسية

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