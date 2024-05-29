جوميز يعيد "عواد" للتشكيل الأساسي للزمالك بعد التوقف

حسم البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك موقفه من تطبيق سياسة التدوير في حراسة المرمى خلال الفترة المقبلة.

ويضم الزمالك بين صفوفه الثنائي محمد عواد ومحمد صبحي في حراسة المرمى حيث شارك الأول بشكل أساسي لفترة طويلة في الوقت الذي شارك صبحي في مباراة الاتحاد السكندري الأخيرة ببطولة الدوري.

وأكد مصدر داخل فريق الزمالك أن جوميز يرفض تطبيق سياسة التدوير بين الحراس وسيعيد عواد بشكل أساسي لحراسة مرمى الفريق مع استئناف بطولة الدوري.

وتشهد الفترة الحالية توقف بسبب الأجندة الدولية وارتباط المنتخب الوطني بمباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو في تصفيات كأس العالم 2026.

وتواجد عواد مع المنتخب الوطني في المعسكر الحالي في الوقت الذي تم استبعاد محمد صبحي من القائمة.

وقرر البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك منح اللاعبين راحة من التدريبات لمدة 5 أيام بعد الفوز على الاتحاد السكندري في مسابقة الدوري الممتاز.

ويستأنف الزمالك تدريباته يوم الأحد المقبل على ملعب النادي، استعداداً للقاء سيراميكا كليوباترا المقرر له يوم 14 يونيو المقبل والمؤجل من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وكان اتحاد الكرة قرر تأجيل مباراة الزمالك أمام بروكسي في دور الـ32 لكأس مصر، والتي كان مقرراً لها يوم 30 مايو الجاري.

وحقق فريق الزمالك فوزاً غالياً على الاتحاد السكندري بثنائية دون مقابل في المباراة التي أقيمت باستاد برج العرب في إطار مباريات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري، ليرفع الأبيض رصيده إلى 28 نقطة .

وضمت قائمة المنتخب الوطني كل من:

محمد الشناوي ومصطفي شوبير، ومحمد عواد ومهدي سليمان ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعه وياسر إبراهيم واحمد رمضان بيكهام ومحمد هاني وأكرم توفيق ومحمد حمدي واحمد فتوح ومروان عطية وحمدي فتحي واحمد نبيل كوكا وامام عاشور وأحمد سيد زيزو وناصر ماهر وإبراهيم عادل ومصطفي فتحي ومحمود حسن تريزيجيه ومصطفي محمد ومحمد الشامي وأحمد أمين أوفا.