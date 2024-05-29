وزير التموين: منظومة الخبز كلها ممكينة

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن هناك بعض الحقائق يجب على الجميع معرفتها في منظومة الدعم لرغيف الخبز البلدي.

وأضاف المصيلحي، اليوم الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي من العاصمة الإدارية، نقلته قناة "إكسترا نيوز"، أن منظومة الخبز منذ استلام الأقماح للطحن وتوزيع الدقيق على المخابز ثم الخبز ثم توزيع العيش على المواطنين كلها منظومة ممكينة، مؤكدًا أننا حينما نتحدث عن أرقام فنستطيع أن نطبع كل الأرقام شهر بشهر أو عام بعام.

وتابع: لدي كشف مطبوع من الحاسب الآلي حتى شهر مايو الجاري، وما تم صرفه كعدد أرغفة 88 مليارًا و861، وعندما قمنا بتقييم شهر 6 كعدد البطاقات الموجودة ومعدل الصرف فإنه سيكون 100 مليار و728 مليون رغيف.

وأشار، إلى أن هذا الكلام ليس عد على ورق أو تقارير من إدارات ولكنه كلام تتم المحاسبة فيه مع المخابز لسبب أجر رغيف الخبز يؤخذ يوميًا بناء على ما يتم بيعه في الحاسب الآلي.