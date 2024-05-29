محافظ أسوان: نعمل جاهدين لاستثمار أى مواقع غير مستغلة بإقامة صروح تعليمية وسويقات

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أننا نعمل جاهدين إلى استثمار أى مواقع أو أماكن غير مستغلة بإقامة صروح تعليمية، وأيضًا سويقات ومواقف حضارية ومولات تجارية وخدمية بشكل متناسق، ويراعى فيها توافر كافة الخدمات والمرافق بها، موضحًا أن هذا النهج يهدف إلى نقل الباعة الجائلين إلى السويقات، وبالتالى تفريغ المراكز والمدن من العشوائية بإقامة أسواق مؤمنة، وتوفير مداخل ومخارج ورامبات وممرات بها لتسهيل حركة الباعة والمواطنين المترددين عليها، فضلًا عن القضاء على أى بؤر للتلوث.

إقامة مشروعات تعليمية بها تساهم فى استيعاب الكثافة الطلابية

وأشار المحافظ، إلى أنه تم وجارى إقامة مشروعات تعليمية بها تساهم فى استيعاب الكثافة الطلابية وتخفيف الأعباء عن أولياء الأمور والأسر، علاوة على إقامة المواقف الجديدة للحد من التكدس وتسهيل الحركة المرورية للمواطنين، مؤكدًا على أنه تواكب مع ذلك تنفيذ 19 مشروع للإدارة المحلية بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية بقيادة اللواء هشام آمنة داخل القرى المدرجة بالمرحلة الأولى بمراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تضم 7 أسواق، و6 مواقف للسيارات، و6 نقاط إطفاء.

وكشف اللواء أشرف عطية، أن المشروعات الجديدة الجارية تضم مجمع مدارس الأحمدية للتعليم الأساسى، وأيضًا سويقة الأحمدية بمنطقة الجيش، ومدرسة ملحقة دار المعلمين الإبتدائية الجديدة بمنطقة الشادر القديم بحى شرق، لافتًا بأنه بالتوازى تم وضع خطة مدروسة لمعالجة بعض المشاكل بمدينة كوم أمبو، وفى مقدمتها إعادة تخطيط المدينة بتفريغها من المواقف والأسواق العشوائية حيث تحملت المحافظة تكلفة شراء مساحة 7 أفدنة لنقل موقف السيرفيس من قلب المدينة إلى أطرافها الغربية والشرقية حيث تم الإنتهاء من إنشاء موقف رؤوف الغربى.

وتابع المحافظ، أنه جارى العمل بموقف الكفور الشرقى بنسبة تجاوزت الـ٦٠%، كما تم شراء 5 أفدنة من وزارة الزراعة لتنفيذ سوق حضارى لنقل الباعة الجائلين والأكشاك لموقع متميز بوسط المدينة، بينما جارى فتح محور جديد من الناحية الجنوبية للمدينة يربط طريق العباسية وقرى مركز نصر النوبة حتى طريق القاهرة / أسوان لتخفيف الإزدحام والتكدس، وتم الطرح والترسية وجارى إجراءات التنفيذ.

وأضاف أشرف عطية، بأنه بالتوازى جارى العمل بمزلقان منطقة النجاجرة بديلًا عن المزلقان الحالى للحد من الإزدحام، فضلًا عن تنفيذ كوبرى يربط المدينة بقرى المركز على ترعة كاسل لتخفيف التكدس، خاصة فى موسم حصاد القصب، وتم كذلك رصف الطريق المؤدى لكوم قبلى، وجارى الإعداد لرصف طريق الكورنيش الرئيسى.

وجاء ذلك وفقًا للرؤية المتكاملة للاستثمار الأمثل لأى مساحات من الأراضى لإقامة مشروعات تنموية وخدمية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بإستثمار المزايا النسبية للقضاء على العشوائية.

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