الأربعاء 29 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حبس المتهم بالشروع في قتل عامل ديلفري بالجيزة

ارشيفية
ارشيفية

قررت النيابة العامة بالجيزة، اليوم الأربعاء، حبس المتهم بالشروع في قتل عامل توصيل طلبات، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وطالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

واعترف المتهم أمام جهات التحقيق بارتكاب الجريمة، كما أقر بأنه يعمل بصحبة المجني عليه فى توصيل الطلبات الخاصة بمحل تجاري، وأن خلافًا نشب بينهما متعلقًا بالعمل، تطور إلى مشاجرة، مما دفعه للاعتداء على المجني عليه بسلاح أبيض.

واستمع رجال المباحث لأقوال المصاب، ووجه اتهامًا للمتهم بارتكاب الجريمة، وطالب باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وتحفظ رجال المباحث على السلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

وكانت غرفة النجدة بالجيزة تلقت بلاغًا يفيد بتعرض عامل توصيل طلبات لاعتداء بسلاح أبيض في العياط، وتم نقله إلى المستشفى في حالة صحية حرجة.

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