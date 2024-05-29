علامات الإصابة بنقص المناعة.. تعرف عليها

نقص المناعة هو حالة طبية تتسم بضعف أو قصور في وظائف الجهاز المناعي، مما يجعل الجسم عرضة للإصابة بالعدوى والأمراض بشكل أكبر، ويلعب الجهاز المناعي دورًا حيويًا في الدفاع عن الجسم ضد الكائنات المسببة للأمراض مثل البكتيريا، الفيروسات، والفطريات، وعندما يضعف الجهاز المناعي تصبح قدرته على مقاومة هذه الكائنات محدودة، مما يؤدي إلى تكرار الإصابة بالأمراض وزيادة فترة الشفاء.

قد يكون نقص المناعة ناتجًا عن عوامل وراثية أو مكتسبة نتيجة لحالات صحية معينة، مثل الأمراض المزمنة أو سوء التغذية، ويعد التعرف المبكر على علامات وأعراض نقص المناعة أمرًا بالغ الأهمية لضمان التشخيص الصحيح والعلاج المناسب، وتشمل هذه العلامات العدوى المتكررة، التأخر في شفاء الجروح، الشعور الدائم بالتعب، وغيرها من الأعراض التي تستدعي الانتباه الطبي.

ونتيجة لما سبق ذكره نستعرض أبرز العلامات والأعراض المرتبطة بنقص المناعة وكيفية التعامل معها لضمان حياة صحية وآمنة.

العلامات الشائعة للإصابة بنقص المناعة

العدوى المتكررة أو المزمنة

- العدوى التنفسية المتكررة: مثل نزلات البرد، التهاب الشعب الهوائية، والالتهاب الرئوي.

- العدوى الجلدية: مثل الدمامل، القروح، والتهابات الجلد المتكررة.

- العدوى الفطرية: مثل فطريات الفم أو المبيضات المتكررة.

الشفاء البطيء من الإصابات والجروح

- التأخر في شفاء الجروح والقرح.

- التعرض المستمر للتهابات الجروح.



الأمراض المزمنة أو الشديدة

- الالتهابات الشديدة التي قد تستدعي العلاج بالمضادات الحيوية لفترات طويلة.

- الأمراض المزمنة مثل التهابات الجهاز الهضمي المتكررة.



مشاكل في النمو عند الأطفال

- التأخر في النمو الجسدي أو النمائي.

- فقدان الوزن غير المبرر أو ضعف الشهية.

اضطرابات في الجهاز الهضمي

- الإسهال المزمن أو المتكرر.

- الانتفاخ أو آلام المعدة المتكررة.



اضطرابات الدم

- انخفاض مستويات الصفائح الدموية أو خلايا الدم البيضاء.

- فقر الدم الذي لا يستجيب للعلاج التقليدي.



التعب والإرهاق

- الشعور الدائم بالتعب حتى بعد الراحة الكافية.

- ضعف القدرة على ممارسة الأنشطة اليومية.



التهاب المفاصل وألم العضلات

- التهاب المفاصل المتكرر أو المزمن.

- آلام غير مبررة في العضلات.



الأمراض المناعية الذاتية

- تطور أمراض مناعية ذاتية مثل الذئبة الحمراء أو التهاب المفاصل الروماتويدي.

الحمى المتكررة

- الحمى المستمرة أو المتكررة بدون سبب واضح.