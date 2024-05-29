مدبولى: نوجه الدعوة للحوار الوطنى لوضع خطة لكيفية التحول لمنظومة الدعم النقدى

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن مجلس الوزراء ناقش عددًا من الملفات المهمة، ومنها منظومة الدعم، والبدء فى زيادة حوكمة منظومة الدعم بهدف تقليل الأعباء المالية التى تتحملها الدولة، وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وأوضح، فى مؤتمر صحفى، أنه استمع لكل الآراء، مؤكدًا أن الدولة ملتزمة بوجود الدعم خاصة فى السلع الأساسية التى تمس المواطن، مضيفًا: "نوجه الدعوة للحوار الوطنى والخبراء لوضع خطة لكيفية التحول لمنظومة الدعم النقدى بدل العيني".