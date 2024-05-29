طريقة عمل مربى المشمش في المنزل بوصفتين رائعتين

تعرفوا على طريقة إعداد مربى المشمش بوصفتين رائعتين وعلى طريقة تخزين مربى المشمش في المنزل مربى المشمش يحبها الكبار والصغار، ويمكن تقديمها بالعديد من الطرق المختلفة ذات المذاق الشهي المختلف، باضافات اخري مثل البرتقال ونتعرف أيضًا على طريقة تخزين مربى المشمش.. فإليك المزيد.

مقادير طريقة عمل مربى المشمش

1-كيلو المشمش.

2-كوب ونصف سكر.

3-ثلاث أكواب ماء.

4-نصف ملعقة صغيرة فانيليا.

الطريقة عمل مربي المشمش

الطريقة الاولي نقوم يتم تقشيرالمشمش وغسله جيدًا.

الخطوة الثانية يتم وضع المشمش في قدر ويضاف إليه السكر.

الخطوة الثالثة نتركة على النار الهادئة مع التقليب حتى يذوب السكر.

الخطوة الرابعة نضيف إليه الفانيليا والماء بالتدريج، ويترك على النار حتى يتماسك القوام وتنضج.

طريقة عمل مربى المشمش بالبرتقال

الخطوة الاولي نجهيز نصف كيلو المشمش مفروم.

الخطوة الثانية نحضر كوب وربع سكر.

الخطوة الثالثة اثنين ليمونة.

الخطوة الثالثة 2 حبة برتقال.

الخطوة الرابعة القليل من اليانسون.

الخطوة الخامسة نحضر عود من القرفة.

الخطوة السادسة ربع ملعقة صغيرة من جوزة الطيب المطحونة.

الخطوة السابعة حبات من القرنفل حسب الرغبة.

تجهيز مربى المشمش بالبرتقال

الخطوة الاولي: نقوم بتجهيز المشمش المفروم في حلة ويضاف إليه السكر ثم يتم عصر البرتقال والليمون وإضافتهم إلى المشمش، وتقلب المكونات وتوضع على النار.

الخطوة الثانية نقوم باضافة الملح وجوزة الطيب والقرفة والقرنفل واليانسون، مع استمرار التقليب وتترك المكونات حتى تغلي.

الخطوة الثالثة تترك لمدة ساعة حتى يذوب السكر وتنضج المكونات وتتماسك ويتم ترك المربى حتى تبرد تمامًا.

طريقة تخزين مربى المشمش

يتم إحضار وعاء تخزين زجاجي نظيف ومجفف جيدًا من الداخل.

توضع المربى في الوعاء بعد أن تبرد.

الحرص على أن يكون الوعاء محكم الإغلاق ويغلق جيدًا.

توضع في الثلاجة حتى وقت الاستخدام.