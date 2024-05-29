أسيوط تطلق حملة لمكافحة القوارض والحد من أضرارها على المحاصيل

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إن مديرية الزراعة بالمحافظة، أطلقت حملة لمكافحة القوارض (ما بعد المحاصيل الشتوية) موسم 2024 اعتبارًا من 26 مايو الجاري وحتى 4 يونيو المقبل، تنفيذًا لسياسة وزارة الزراعة لمكافحة القوارض والحد من أضرارها على المحاصيل الزراعية خاصة عقب الانتهاء من الزراعات الفصلية ولتقليل الفاقد لما تسببه من أضرار صحية واقتصادية، حيث تمثل القوارض خطورة على المحاصيل الزراعية وحدائق الفاكهة والخضر ومخازن الغلال والشون ومزارع الإنتاج الحيواني والمنشآت العامة بسبب قدرتها على التكاثر السريع.

أكد المحافظ أنه تم التنبيه على رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع الجمعيات والإدارات الزراعية لتسهيل تنفيذ حملة لمكافحة القوارض لوقاية المحاصيل الزراعية والحفاظ على البيئة وصحة الإنسان، مشددًا على ضرورة الاهتمام بالمزارعين وتقديم كافة أوجه الدعم لهم وذلك بالتعاون بين الجهات المعنية لتوفير المبيدات اللازمة لتحسين خصوبة الأرض مع تكثيف الحملات الإرشادية لزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية.

تقديم كل أوجه الدعم والمساندة للارتقاء

أشار اللواء عصام سعد إلى أن المحافظة تقوم بتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للارتقاء بقطاع الزراعة وتذليل كافة المشاكل والمعوقات أمامهم لتحسين وزيادة انتاجية المحاصيل الزراعية وكذلك تكثيف نشاط المرشدين الزراعيين لتوعية المزارعين بالطرق الحديثة في الزراعة والري.