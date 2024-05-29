الأربعاء 29 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مدبولى: نحرص عند أى تغيير فى منظومة الدعم أن يكون أقل ضررًا على محدودى الدخل

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة المصرية عندما تشرع في تطبيق أي نوع من الزيادات بأسعار منظومة الدعم، تحرص على أن تكون أقل ضررًا على الفئات محدودة الدخل.

أضاف، أن مجلس الوزراء سبق له التطرق إلى موضوع محوري في مؤتمر بمحافظة الإسكندرية والمتعلق بمنظومة الدعم، وكيفية البدء في زيادة حوكمتها لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

تعديلات منظومة الدعم 

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": "تابعت ردود الأفعال على مدار يومين منذ عقد المؤتمر، وكنت حريصا على رصد رد فعل الشعب المصري من مختلف الفئات والشرائح الاجتماعية".

مدبولي الحكومة مصطفى مدبولى اكسترا نيوز منظومة الدعم

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