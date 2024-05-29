مدبولى: طرحنا دعمًا نقديًا بدلًا من العينى لحل أزمة الكهرباء

قال الدكتور مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر صحفي من العاصمة الإدارية، نقلته قناة "إكسترا نيوز" إنه نتيجة لأن الدعم أصبح زائدًا عن احتمال قدرة الدولة بالنسبة للكهرباء، فقررنا أن نلجأ إلى تخفيف الأحمال.



وأضاف اليوم الأربعاء: "إحنا طرحنا عشان نأكد أن وجهة نظر الدولة وتوجهها هو استمرار الدعم، وإننا نبدأ الحوار الوطني والمجتمعي لبحث ودراسة فكرة التحول لدعم نقدي، لأن كل الخبراء الاقتصاديين أكدوا إنه عشان نضمن استدامة المنظومة، ووصولها لمستحقيها يجبأن يتحول الدعم من عيني إلي نقدي تستفيد منه الأسر المصرية المستحقة لهذا الدعم".

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن حوكمة منظومة الدعم تضمن الوصول للمستحقين، لافتًا إلى أن الدولة وتوجهها في استمرار الدعم، والبدء في طرح مجتمعي من سلعي إلى دعم نقدي.