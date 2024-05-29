لخدمة 55 ألف نسمة.. "حياة كريمة" تنتهي من 22 مشروعا بقرية الكفور في أسوان

كلف اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، وحدة حياة كريمة باستمرار الجولات الميدانية لرصد نسب التنفيذ مع إزالة المعوقات والمشكلات أولًا بأول وضمان تلبية مختلف المطالب والإحتياجات الجماهيرية بجميع القرى والنجوع المستهدفة.

جاء ذلك فى إطار المتابعة المتواصلة لمعدلات الإنجاز بمشروعات المبادرة الرئاسية "التطوير الشامل للريف المصرى.. حياة كريمة".

ومن جهته، أكد اللواء ياسر عبد الشافي، السكرتير العام المساعد، على قيام وحدة حياة كريمة على القيام بجولة ميدانية لتفقد 32 من المشروعات الجارية بقرية الكفور بمركز كوم أمبو، والتي تضم 32 تابع بإجمالي 55 ألف نسمة.

تنفيذ 22 مشروع بنسبة 100%

أشار إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ 22 مشروع بنسبة 100% وتضم مشروعات إنشاء مجمع الخدمات ومكتب البريد، بالإضافة إلى إنشاء وحدتى لطب الأسرة و3 مراكز للشباب و2 كوبرى على الترع، ومشروعات إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب والكهرباء.

تابع أن شملت الجولة تفقد مشروعات إنشاء محطات رفع الكفور والرغامة شرق بنسب 90%، فضلًا عن إنشاء موقف السيارات بنسبة 65% وبمساحة 12 ألف م2 ليستوعب 202 سيارة ويضم 19 محل تجارى ومسجد وكافتيريا ومبنى إدارى، بجانب عدد 17 دورة مياه للرجال والسيدات.

أوضح السكرتير العام المساعد أنه تم التشديد على الالتزام بتعليمات محافظ أسوان لسرعة توصيل المرافق للمشروعات المنتهية، مع الاهتمام بأعمال تنسيق الموقع العام وإعادة الشئ لأصله في محيط المشروعات التى يتم الانتهاء منها لإضفاء الوجه الحضاري والجمالي المناسب لقيمة هذه المشروعات وخدماتها المقدمة للمواطنين.

وفى سياق آخر، كان قد استكملت محافظة أسوان سلسلة الإنجازات المتتالية التى يشهدها قطاع الطرق والكبارى داخل مختلف مراكز ومدن المحافظة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

كان أشاد محافظ أسوان، بحجم الجهود العظيمة التى تبذلها أجهزة الدولة فى كافة قطاعات العمل العام، وخاصة فى قطاع الطرق والكبارى وسط متابعة مستمرة ودؤوبة من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وبالتعاون والتنسيق المتواصل مع وزارة النقل بقيادة الفريق كامل الوزير، ومن بينها مشروع رفع كفاءة الطريق الدائرى بلانة / كلابشة بمركز نصر النوبة.

وأوضح عطية أن ذلك يساهم فى خلق شرايين مرورية جديدة ومتطورة تساهم بشكل مباشر فى تحقيق السهولة المطلوبة والحفاظ على الأرواح وسلامة المواطنين.

بينما أوضح المهندس عيد كرومر، رئيس الإدارة المركزية لفرع الهيئة العامة للطرق والكبارى، أن مشروع رفع كفاءة الطريق الدائرى بلانة / كلابشة يشمل تنفيذ 20 كم بواسطة 2 شركة بنسبة وصلت إلى 67%، فيما يتم تنفيذ 4 كم منها لأعمال الرصف بتكلفة 169مليون جنيه.

ولفت المهندس عيد كرومر، إلى أنه بالتوازى تم تنفيذ مشروع رفع كفاءة وتطوير طريق توشكى / النقرة بطول 50 كم، والذى تم نهوه بنسبة 100 %، وبتكلفة 160 مليون جنيه.

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