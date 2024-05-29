الأربعاء 29 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

المشدد 10 سنوات لربة منزل وعامل بتهمة ترويج المواد المخدرة

ارشيفية
ارشيفية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السادسة بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات لعامل وربة منزل، وتغريم كل منهما 100 ألف جنيه، لاتهامهما بالإتجار بالمواد المخدرة، وحيازة سلاح أبيض "مطواة"، بدائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية.

وذكر قرار الإحالة الخاص بالقضية رقم 15105 لسنة 2023 جنايات أول العبور، والمقيدة برقم 4113 لسنة 2023 جنوب بنها، أن المتهمين "محمد أ م"، 27 سنة، عامل، و"نادية س ح"، 36 سنة، ربة منزل، مقيمان الخصوص بمحافظة القليوبية، لأنهما في يوم 25 / 10 / 2023، بدائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية، حازا وأحرزا جوهرًا مخدرا "الهيروين" بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين حازا وأحرزا جوهرًا مخدرا "الميثامفتامين" بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، كما حازا وأحرزا سلاح أبيض "مطواة" دون ترخيص.

وكشفت تحريات ضابط المباحث بالواقعة، عن أنه وردت إليه معلومة مفادها اتجار المتهم في المواد المخدرة، فاستصدر إذن من النيابة العامة ونفاذا لهذا الإذن انتقل رفقه الشاهد الثاني، حيث أيقن تواجد المتهمان فضبطهما وبتفتيش الحقيبة الخاصة بالمتهم الأول عثر بداخلها على ميزان حساس وسلاح أبيض "مطواة"، وكيس بلاستيكي بداخله 10 أكياس بلاستيكية لمواد مخدرة، وكذا كيس بلاستيكي بداخله 251 كيسا بلاستيكيا تحوي الهيروين المخدر وهاتف محمول، وبتفتيش الحقيبة الخاصة بالمتهمة الثانية تبين أنها تحوي كيسا بلاستيكيا بداخله 50 كيسا بلاستيكيا تحوي جوهر الهيروين المخدر، وكذا مبلغ مالي وهاتف محمول.

محكمة جنايات شبرا المواد المخدرة الخصوص محافظة القليوبية

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