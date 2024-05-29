مدبولى: الدولة ستظل ملتزمة بوجود الدعم

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي من العاصمة الإدارية، نقلته قناة "إكسترا نيوز": تابعت ردود الأفعال على مدار يومين منذ عقد المؤتمر، حيث إن بعض ما استمعت إليه كما لو كان أن الدولة تريد أن تخرج من الدعم أو أنها بصدد إلغاء الدعم، وهذا ليس صحيحًا على الإطلاق.

وأضاف مدبولي، اليوم الأربعاء، أن الدولة المصرية ستظل ملتزمة بوجود الدعم، وتحديدًا في السلع الأساسية التي تمس حياة المواطن.

وأكد أن كل ما تقوم به الدولة المصرية هو كيف نرشد من هذا الدعم كي نستطيع كدولة أن نستمر في تقديمه، مشيرًا إلى أن كل ما يزيد وطأة هذا الدعم تزيد علينا وهذا يؤثر في الخدمة نفسها.