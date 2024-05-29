هانز فليك.. ملك الكؤوس يحمل أحلام جماهير بارسا

أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم الأربعاء، تعيين هانز فليك مديرًا فنيًا للفريق الأول خلال الموسم الجديد 2024-2025، وذلك من خلال فيديو لتقديمه للجمهور.

وأصدر النادي الإسباني بيانًا رسميًا، أكد خلاله تعيين هانز فليك مديرًا فنيًا للفريق الأول، خلفًا لنظيره تشافي، بعد التوصل لاتفاق لفسخ التعاقد معه، والذي كان يمتد للموسم المقبل. لمطالعة التفاصيل من هنا.

تاريخ هانز فليك مدرب برشلونة الجديد

- تولى هانز فليك، صاحب الـ59 عامًا، مسئولية تدريب ثلاث أندية ألمانية، بالإضافة إلى منتخب ألمانيا الأول لكرة القدم.

- تولى تدريب فريق فيكتوريا بامينتال الألماني، خلال الفترة من 1996 وحتى 2000.

- تولى تدريب فريق هوفنهايم الألماني، خلال الفترة من 2000 وحتى 2005، قادهم في 195 مباراة، محققًا 88 انتصارًا، 46 تعادلًا، و61 هزيمة.

- تولى تدريب فريق بايرن ميونخ، خلال الفترة من 2019 حتى 2021، وحقق معه 7 ألقاب مختلفة خلال 86 مباراة خاضها بمختلف المسابقات، حقق خلالهم 70 انتصارًا، 8 تعادلات ومثلهم 8 هزائم.

- تولى تدريب منتخب ألمانيا الأول لمدة عامين، خلال الفترة من 2021 حتى 2023، حيث قادهم في 25 مباراة، مُحققًا 12 انتصارًا، و7 تعادلات، بجانب 6 هزائم، ولكن لم يحقق أي إنجاز يذكر.

ألقاب حصدها هانز فليك مع بايرن ميونخ

- حصد هانز فليك 7 ألقاب مع بايرن ميونخ، بواقع لقبين في الدوري الألماني، لقب في كأس ألمانيا، وكذلك كأس السوبر الألماني، لقب في دوري أبطال أوروبا، كأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية، بواقع مرة لكل منهم.

راتب هانز فليك مع برشلونة

أفادت التقارير الصحفية على موافقة هانز فليك على الحصول على مبلغ أقل بنسبة 30% من راتب تشافي، وذلك بما يتناسب مع الاحتياجات المالية للنادي الكتالوني.

وأوضحت أن فليك سيحصل على راتب يتراوح من 2 إلى 3 ملايين يورو خلال الموسم الواحد مع برشلونة بشكل إجمالي، 1.5 مليون يورو (الصافي)، مع مكافأتين كبيرتين.

كذلك سيحصل هانز فليك على مليون يورو أيضًا في حال فوزه بلقب دوري أبطال أوروبا، و750 ألف يورو حال فوزه بلقب الدوري الإسباني.

وأشارت التقارير الواردة من إسبانيا، إلى أنه إذا تحسنت الحالة الاقتصادية للنادي، فإن خوان لابورتا، رئيس برشلونة، سيمنحه مكافأة مالية خاصة.