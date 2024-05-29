الأربعاء 29 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نتيجة الإبتدائية والإعدادية.. رابط بوابة الأزهر الشريف برقم الجلوس الترم الثاني 2024

بوابة الأزهر الشريف
بوابة الأزهر الشريف

رابط بوابة الأزهر الشريف برقم الجلوس الترم الثاني 2024، من أكثر الموضوعات بحثًا على محركات الإنترنت خلال الساعات الماضية.

بوابة الأزهر الشريف برقم الجلوس 2024

تزداد عمليات البحث عبر موقع “جوجل” من قبل أولياء الأمور بكافة محافظات جمهورية مصر العربية للدخول على رابط بوابة الأزهر الشريف برقم الجلوس الترم الثاني 2024، للحصول على النتيجة الابتدائية والاعدادية عقب ظهورهما.

تزامنًا مع اهتمام الكثير من الأباء والأمهات للحصول على رابط بوابة الأزهر الشريف برقم الجلوس الترم الثاني 2024، يرصد موقع “الدستور” في تقريره خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الابتدائية والاعداية الأزهرية 2024، وإليكم التفاصيل الكاملة في السطور التالية.

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بوابة الأزهر الشريف برقم الجلوس 2024.. وتوزيع درجات الشهادة الإعدادية

خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024

1 - الدخول على بوابة الأزهر الإلكترونية أضغط هنا.

2 - الضغط على خدمات الأزهر الشريف.

3 - اختيار نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024.

4 - تحديد المنطقة التابع لها الطالب.

5 - كتابة رقم الجلوس.

6 - الضغط على استعلام.

7 - تظهر نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024 الخاصة بالطالب.

توزيع درجات المواد في نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024

  • مجموع مادة اللغة العربية: 100 درجة.
  • مجموع مادة الرياضيات: 100 درجة.
  • مجموع مادة التربية الإسلامية: 100 درجة.
  • مجموع مادة الدراسات الاجتماعية: 50 درجة.
  • مجموع مادة العلوم: 50 درجة.
  • مجموع مادة اللغة الإنجليزية: 50 درجة.
  • المجموع الكلي: 550 درجة.

بوابة الأزهر الإلكترونية.. رابط نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024 الترم الثاني

بوابة الأزهر الإلكترونية أرقام الجلوس 2024 الثانوية الأزهرية

بوابة الأزهر الشريف برقم الجلوس 2024.. وتوزيع درجات الشهادة الإعدادية

رابط أرقام جلوس الثانوية الأزهرية 2024 عبر بوابة الأزهر

خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية  الأزهرية 2024

-يقوم الطالب بالخول إلى موقع الرسمي لبوابة الأزهر الشريف الإلكترونية أضغط هنا.

-اضغط على زر «خدمات الأزهر الشريف».

-حدد القسم الخاص ب نتيجة الشهادة الإعدادية لعام 2024.

-حدد المنطقة التابعة لها طالب الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024.

-يقوم طالب الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 بإدخال رقم الجلوس الخاص به.

توزيع درجات نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024

  • درجات القرآن الكريم: 20 درجة.
  • درجات الفقه: 25 درجة.
  • درجات الحديث والتفسير: 25 درجة.
  • درجات التوحيد والسيرة: 25 درجة.
  • درجات الثقافة الإسلامية: 10 درجات.
  • درجات النحو والصرف: 25 درجة.
  • درجات المطالعة والنصوص: 25 درجة.
  • درجات الرياضيات: 30 درجة.
  • درجات العلوم والدراسات الاجتماعية: 20 درجة لكل منها.
  • درجات اللغة الإنجليزية: 20 درجة.
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بوابة الأزهر الإلكترونية.. رابط نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024 الترم الثاني

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