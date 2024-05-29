بعد إلغاء هذا النظام منذ سنوات.. اتحاد الكرة يجبر الحكام على التسول من الأندية

أجبر مسئولو اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، الحكام على العودة لتحصيل بدلاتهم من الأندية صاحبة الضيافة فى مباريات كأس مصر، برغم أن هذا النظام تم إلغاءه منذ سنوات بسبب المشاكل والشبهات التى كانت تحدث على خلفية حصول الحكام على بدلاتهم من الأندية مباشرة .

وأرسل اتحاد الكرة خطابات لجميع الأندية المشاركة فى بطولة كأس مصر، بداية من دور الـ 32، بأن تتولى الأندية صرف بدلات الحكام، كذلك صرف ألف جنيه لمراقب المباراة باستثناء المباراة النهائية، التى يتحملها اتحاد الكرة، وهو ما يعنى أن الأندية صاحبة الضيافة ستدفع للحكام بدلاتهم فى كل المباريات .

وتغافل رجال الجبلاية الأزمات التى كانت تصاحب الحكام خلال العقود الماضية، حيث كانوا يتقاضون بدلاتهم عن إدارة المباريات من الاندية مباشرة، وهو ما تسبب فى حالات رشوة وضغوط على الحكام وصلت إلى حد التسول من بعض الحكام الذين كانوا يطالبون بمبالغ إضافية، إلى ان تم إلغاء هذا النظام فى عهد الراحل سمير زاهر رئيس اتحاد الكرة الأسبق، وتم تحصيل مستحقات الحكام من الاندية بمعرفة اتحاد الكرة ثم صرفها للحكام من داخل خزينة الجبلاية كنوع من الحفاظ على كرامتهم وابعادهم عن أى شبهات قد تطالهم .

قرعة دور الـ 32 لبطولة كأس مصر

وجاءت القرعة كالتالي:

الأهلي والألومنيوم

فاركو والواسطى

البنك الأهلي وبتروچت

المصري وجمهورية شبين

بيراميدز ونادي النصر القاهري

الاتحاد السكندري وأبو قير للأسمدة

المقاولون العرب والترسانة

البلدية والجونة

الزمالك وبروكسي

طلائع الجيش وبورفؤاد

الإسماعيلي ونادي القناة

سموحة ولافيينا

فيوتشر وبترول أسيوط

إنبي والنجوم

سيراميكا ومكادي

زد والداخلية

وقرر اتحاد الكرة تأجيل مباريات الأهلي والزمالك وبيراميدز في بطولة كأس مصر للموسم الحالي 2023- 2024، بسبب انضمام عدد من لاعبي الفرق الثلاثة إلى صفوف منتخب مصر في معسكر يونيو المقبل، استعدادًا لتصفيات مونديال 2026.

وكان من المقرر أن يلعب الأهلي والألومنيوم يوم الـ29 من مايو الجاري بينما كان الزمالك سيواجه بروكسي يوم الـ30 من مايو، فيما كان مقرر أن يلعب بيراميدز مع النصر مساء يوم الـ31 من الشهر ذاته.