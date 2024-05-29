غدًا مصر للطيران تسير 13 رحلة جوية إلى الأراضى المقدسة

قالت الشركة الوطنية مصر للطيران إنه من المقرر غدًا الخميس الموافق 30 مايو 2024 إلى الأراضي المقدسة تسيير 13 رحلة جوية في ثاني أيام تفويج حجاج بيت الله الحرام، لنقل حجاج بيت الله الحرام بواقع 4 رحلات القاهرة- جدة، 9 رحلات القاهرة- المدينة المنورة.

نقل بعثات الحجاج

جاء ذلك لنقل حجاج بعثة وزارة الداخلية ووزارة السياحة والآثار وحجاج قرعة المنوفية والدقهلية وتضامن الدقهلية والجيزة والترانزيت وحجاج دولتي باماكو وكوناكري وحج أفراد.

من المقرر أن تسير مصر للطيران ٣٣ رحلة خاصة مباشرة من مطار كوناكري بغينيا إلى مطار المدينة المنورة لنقل ١٠٢٠٠ حاج في مرحلة الذهاب اعتبارًا من يوم الجمعة ٢٤ مايو الجاري وحتى ٦ يونيو المقبل، على أن تبدأ مرحلة العودة من مطار جدة مباشرة إلى كوناكري اعتبارًا من ٢٢ يونيو وحتى ٥ يوليو المقبل.

كما تسير مصر للطيران أيضًا عدد ١٧ رحلة خاصة مباشرة من مطار باماكو بدولة مالي إلى مطار المدينة المنورة لنقل ٥٢٥٠ حاجًا اعتبارًا من اليوم الخميس ٢٣ مايو وحتى ٢ يونيو المقبل، على أن تبدأ مرحلة العودة من مطار جدة مباشرة إلى مطار باماكو اعتبارًا من ٢٢ يونيو وحتي ٣ يوليو المقبل، وسوف يتم تشغيل رحلات باماكو وكوناكري بأحدث طائرات الشركة من طراز بوينج B787-9 المعروفة باسم طائرة الأحلام التي تتميز بأعلى مستويات الراحة والرفاهية، وتتسع لعدد ٣٠٩ ركاب.

وتتمني مصر للطيران حجًا مبرورًا وذنبًا مغفورًا لضيوف الرحمن المسافرين على متن رحلاتها هذا العام.

وكانت قد تمكنت مصر للطيران من الفوز هذا العام بنقل أكثر من ١٥ ألف حاج من حجاج دولتي غينيا ومالي إلى ومن المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج هذا العام، ويعد ذلك تأكيدًا على ريادة الشركة الوطنية داخل القارة السمراء كونها أول شركة طيران أنشئت في إفريقيا، والسابعة على مستوى العالم منذ السابع من مايو عام ١٩٣٢.