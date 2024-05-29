الأربعاء 29 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومنافذ البيع بالغربية

الحملات الرقابية
الحملات الرقابية على الأسواق

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، استمرار وتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومنافذ البيع والمطاعم ومحلات الجزارة والمخابز والسلاسل التجارية والهايبر ماركت ومخابز العيش السياحي والمطاعم التي تقدم المأكولات الشعبية مثل ساندوتشات الفول والطعمية وجميع المنشآت الغذائية في الأسواق لتأمين كافة السلع الغذائية المعروضة والتأكد من سلامتها لحماية المواطنين من الأغذية الفاسدة.

جاء ذلك خلال متابعته نتائج الحملة المكبرة التي قامت بها اللجنة العليا للرقابة على الأسواق والمشكلة بقرار المحافظ، بقيادة اللواء محمد العناني رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ ومدراء مديريات الصحة التموين ومباحث التموين، الطب البيطري، سلامة الغذاءً، بمنطقة الاستاد بطنطا،للرقابة والتفتيش على الأسواق والمخابز والمطاعم والهايبر ماركت ومحلات الجزارة والاسماك والقيام بمراقبة أسعار السلع والمواد الغذائية والتأكد من توافرها بكميات كافية وصلاحيتها للاستهلاك واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي محاولات لاحتكار السلع أو زيادة أسعارها.

وخلال الحملة قامت الجهات المختلفة بضبط ٦٦.٨ كيلو لحوم وإعدام ٨.٥ لحوم فاسدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتحرير ٩١ محضر مخالفات بأسواق ومخابز ومطاعم شهيره  

وقامت مديرية الطب البيطري بالاشتراك مع التموين بتحرير ثلاثة محاضر الأول ١.٣ ك دجاج بانية و٤.٨ ك كبدة بدون بيانات (مشتبه بصلاحيتها)، الثانى ٢٦ ك لحمة مفرومة بدون بيانات اشتباه صلاحية بمطعم شهير بمنطقة الاستاد، الثالث٣٤ دجاج بدون بيانات بمطعم بمنطقة الاستاد إجمالى 66.8 كيلو لحوم مضبوطه.

وقامت مديرية الصحة بالغربية، بتحرير ٣٠ محضر مخالفة القرار ٩٦  عدم وجود اشتراطات صحية ١٧ محضر للقرار ٩٧ عدم وجود شهادة صحية كما تم تحرير ٣ محاضر إعدام  الأول 70 ك زيت هالك، والثاني لـ3 ك لحمة و5 ك كبدة غير صالحة للاستهلاك الادمى، والثالث لإعدام 15 علبة ارز بلبن منتهية الصلاحية بمطعم حلى شهير بالاستاد.

كما قامت مديرية التموين، بتحرير 12 محضر عدم إعلان عن أسعار، وقامت هيئة سلامة الغذاء بتحرير 18 محضر نقص اشتراطات  و 3 محاضر اعدام باتيهات وعصائر وشوكولاتات منتهية الصلاحية ونصف كيلو لانشون غير صالح للاستهلاك الادمى.

وقدم المحافظ الشكر لفرق العمل المشاركه في الحملات التفتيشية، مؤكدًا على استمرار وتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق ومنافذ البيع والمطاعم ومحلات الجزارة والمخابز والسلاسل التجارية والهايبر ماركت ومخابز العيش السياحي والمطاعم التي تقدم المأكولات الشعبية مثل ساندوتشات الفول والطعمية  استعدادا لعيد الاضحى المبارك وللوقوف على مدى صلاحية المنتجات الغذائيه المعروضة وتوافر الاشتراطات الصحية والبيئية؛ حرصًا على سلامة وصحة المواطنين مع عدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتهيب محافظة الغربية، بالمواطنين بالإبلاغ عن اي مخالفات تخص السلع الغذائية او الخبز السياحي من حيث الجودة والصلاحية والمبالغة في الأسعار أو عدم الإعلان عنها في المخابز والمطاعم، مطاعم المأكولات الشعبية، والهايبر ماركت ومحلات الجزارة والاسماك، أو عن محاولات التجار لاحتكار السلع أو الإبلاغ عن المخازن التي يتم تخزين السلع فيها لفترات طويلة بهدف تعطيش الأسواق، وذلك من خلال "مبادرة الغربية بتتغير بيكم" على خدمة الواتس آب على الأرقام (٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٦ و٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٧ و٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٤) أو عبر غرفة عمليات المحافظة ٠٤٠٣٣٤١٢٣٣.

الحملات الرقابية على الأسواق
الحملات الرقابية على الأسواق
الحملات الرقابية على الأسواق
الحملات الرقابية على الأسواق
الحملات الرقابية على الأسواق
الحملات الرقابية على الأسواق
الحملات الرقابية على الأسواق
الحملات الرقابية على الأسواق
الحملات الرقابية على الأسواق
الحملات الرقابية على الأسواق
الحملات الرقابية على الأسواق
الحملات الرقابية على الأسواق
الحملات الرقابية على الأسواق
الحملات الرقابية على الأسواق
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