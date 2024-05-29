البورصة تخسر 4 مليارات جنيه بختام تعاملات اليوم الأربعاء

سجلت مؤشرات البورصة، تراجعات جماعية في ختام تعاملات، اليوم الأربعاء، متأثرة بعمليات بيع من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار العربية والأجنبية والمستثمرين الأفراد العرب، فيما اتجهت تعاملات المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية والمستثمرين الأفراد الأجانب نحو الشراء.

رأس المال السوقى يخسر 4 مليارات جنيه



وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 4 مليارات جنيه ليبلغ مستوى 1.829 تريليون جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 73.8 مليار جنيه، تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل ملكية، فيما بلغت تعاملات سوق الأسهم نحو 3.6 مليار جنيه.



وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إي جي إكس 30" بنسبة 0.39 في المائة ليبلغ مستوى 27089.68 نقطة، فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسط "إي جي إكس 70" بنسبة 0.05 في المائة ليبلغ مستوى 5965.79 نقطة، شملت الانخفاضات مؤشر "إي جي إكس 100" الأوسع نطاقا والذي تراجع بنحو 0.07 في المائة ليبلغ مستوى 8624.44 نقطة.