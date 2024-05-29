محافظ أسيوط: اتخاذ التدابير الوقائية لمنع انتشار الأمراض المعدية في الصيف

ترأس اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اجتماعًا مكبرًا، لاتخاذ التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار الأمراض المعدية والوبائية مع قرب حلول فصل الصيف وانتشار البعوض وناقلات الأمراض ببعض الأماكن.

وشدد محافظ أسيوط، على رؤساء المراكز والأحياء بضرورة تنشيط حملات إزالة تجمعات القمامة بشكل فوري من كافة أرجاء الأحياء والمدن والقرى، فضلًا عن تطهير الترع والمصارف وكافة المواقع التي يمكنها أن تشكل خطورة لتجمعات الذباب وناقلات الفيروسات.

جاء ذلك بحضور المحاسب عدلي أبو عقيل سكرتير عام مساعد المحافظة والدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة والدكتور أحمد سيد موسى وكيل مديرية الصحة للطب الوقائي ووكلاء وزارات الري والزراعة والطب البيطري وجهاز شئون البيئة وإدارة البيئة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي والمتابعة الميدانية ورؤساء المراكز والاحياء والمدن ومسئولي التثقيف الصحي ومكافحة الأمراض المعدية بمديرية الصحة.



مكافحة انتشار الأمراض المعدية



وبدأ الاجتماع باستعراض الدكتور محمد زين الدين وكيل وزارة الصحة والدكتور أحمد سيد موسى وكيل مديرية الصحة، لخطة مديرية الصحة للوقاية من الأمراض المعدية ومكافحة ناقلات الأمراض من خلال وحدات وإدارات الرصد ومكافحة العدوى بالمديرية بالتنسيق والتعاون مع الإدارات والمراكز الصحية بالمراكز والقرى.



وأكد محافظ أسيوط، أن مكافحة انتشار الأمراض المعدية، لا بد أن تتضمن المراقبة الحشرية ومكافحة ناقلات الأمراض، مع رفع قدرات القوى العاملة في مجال الرعاية الصحية، بما في ذلك فرق الاستجابة السريعة والترصد وعلماء الأوبئة وموظفي الرعاية الصحية الذين يخدمون المجتمعات المحرومة، مع التطوير المستمر لخطط التأهب والاستجابة للأمراض المعدية والأوبئة، وتحديثها وتنفيذها باستمرار، علاوة على الإدارة المنضبطة لأحداث الصحة العامة خلال حالات الطوارئ والكوارث والتجمعات الجماهيرية.



وشدد المحافظ، على مسئولي الصحة ورؤساء المراكز والأحياء ومسئولي البيئة والزراعة بضرورة حث المواطنين على عدم إلقاء القمامة في الشوارع ومطالبتهم بضرورة وضع مخلفاتهم في صناديق القمامة المخصصة لها للحد من وجود الحشرات وتجمع الذباب والبعوض، والقضاء على أماكن البرك والمستنقعات والمياه الراكدة وتكثيف حملات الرقابة المستمرة والترصد بالقرى والنجوع وتكثيف حملات طرق الأبواب عن طريق الرائدات الصحيات بالقرى لتوعية المواطنين بالنظافة المستمرة ومنع تجميع القمامة ومخلفات الحيوانات في المنازل الريفية، للحد من تكاثر البعوض والحد من الاتصال بين البعوض والبشر عن طريق اتخاذ الاحتياطات الأساسية للحماية من لدغات البعوض للأشخاص، واتخاذ التدابير الوقائية الأساسية، وتجنب تراكم المياه سواء من مصادر طبيعية أو صناعية لمنعها من أن تصبح مكانًا جيدًا لنمو اليرقات والبعوض، تغطية خزانات المياه المنزلية بحيث لا يمكن للبعوض الدخول إليها، عدم السماح بتراكم القمامة، التبخير بمبيدات الحشرات، ورش أماكن تجمعات البعوض والذباب بالإضافة إلى نشر فرق الترصد بمختلف القرى والمراكز لرصد أى انتشار للحشرات، لافتًا إلى تدريب فريق من الأطباء والتمريض للتعامل مع تلك الفيروسات وتوعية المواطنين عن المرض والتعامل مع الشكاوى.



كما وجه المحافظ، مسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالتعاون مع رؤساء المراكز والأحياء على اتخاذ إجراءات كافية بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية لتجفيف البرك والمستنقعات والتخلص من تجمعات القمامة بالقرى والمراكز وخاصة التي قد تشهد ظهور لحشرة "Aedes aegypti" الناقلة لمرض حمى الدنج وغيرها من الأمراض الوبائية.

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