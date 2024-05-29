الأربعاء 29 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"نقل النواب" توافق على موازنة الهيئة العامة للطرق والكباري

النائب علاء عابد
النائب علاء عابد

عقدت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، اجتماعًا اليوم،لاستكمال مناقشة مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024-2025 فيما يخص الهيئة العامة للطرق والكباري بحضور اللواء حسام الدين مصطفي رئيس الهيئة. 

ووافقت اللجنه خلال اجتماعها اليوم علي الموازنه العامه للهيئة العامة للطرق والكباري للعام المالي الجديد 2024-2025، وبلغت إجمالي تقديرات موازنة الهيئة للعام المالى 2024/2025، مبلغ 27 مليار و100 مليون و112 ألف جنيه، بينما بلغت اعتمادات الهيئة، للعام المالى الجارى 2023/2024 مبلغ 47 مليار 364 مليون و34 الف جنية، بخفض قدره 20 مليار و263 مليون و922 ألف جنيه، بنسبة خفض 43%.

وجرى توزيع إجمالي تقديرات موازنة الهيئة على النحو التالى، موازنة جارية قدر لها مبلغ 3 مليارات و485 مليون و961 ألف جنيه 3،485،961،000، وموازنة استثمارية قدر لها مبلغ 22 مليار و298 مليون و458 ألف جنيه.          

فيما بلغت تقديرات الموازنة الجارية للهيئة للعام المالى 2024-2025، مبلغ 3 مليارات و485 مليون و961 ألف جنيه.

بينما بلغت اعتمادات العام المالى الجارى 2023-2024، مبلغ 3 مليارات 248 مليون و95 ألف جنيه بزيادة قدرها 237 مليون و866 ألف جنيه بنسبة زيادة 7%.

وبلغت تقديرات الموازنة الاستثمارية للهيئة للعام المالى 2024-2025، مبلغ 22 مليار و298 مليون و458 ألف جنيه.

فيما بلغت اعتمادات العام المالى الجارى 2023-2024، مبلغ 43 مليار و334 مليون و360 الف جنية بخفض قدره 21 مليار و44 مليون و902 ألف جنيه بنسبة خفض 49%.

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