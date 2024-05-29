الأربعاء 29 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

افتتاح مشغل تدريب للخياطة بإدفو.. وتنظيم تدريب لتأهيل 50 من القيادات الدينية

افتتاح مشغل تدريب
افتتاح مشغل تدريب للخياطة

شهدت قرية البحيرة بمركز إدفو التابع لمحافظة أسوان، تجهيز وافتتاح مشغل تدريب السيدات والفتيات على أعمال الخياطة ومنتجات الملابس، وذلك تحت رعاية ودعم اللواء أشرف عطية محافظ أسوان.

تكثيف الجهود المبذولة للتوسع في تنظيم المشاغل الإنتاجية 

وأشارت الدكتورة هدى مصطفى مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان، إلى أن ذلك يأتى تنفيذا لتوجيهات محافظ أسوان بتكثيف الجهود المبذولة للتوسع فى تنظيم المشاغل الإنتاجية وزيادة الأنشطة والفعاليات التي تساهم فى رفع الوعى وتنمية مهارات التعلم وإتقان طرق وأساليب الحرف البيئية وإنتاج المشغولات اليدوية لإتاحة الفرصة لتوفير العديد من فرص العمل المناسبة للفتيات والسيدات بمختلف القرى والنجوع المستهدفة للمبادرة الرئاسية (حياة كريمة). 

 

كما أوضحت الدكتورة هدى مصطفى، أن مشغل تدريب السيدات والفتيات على أعمال الخياطة ومنتجات الملابس بقرية البحيرة يعد الثالث بعد افتتاح وتشغيل مشغل قرية البصالى بكوم أمبو ومشغل قرية نجع هلال بمركز إدفو. 

 

ولفتت إلى أنه فى نفس السياق نظم فرع المجلس القومى للمرأة ورشة عمل تدريبية استمرت على مدار يومين واستهدفت عددا من القيادات الدينية بإجمالى 50 من مشايخ الأوقاف والقساوسة والواعظات. 

 

وتابعت أن الدورة التدريبية تضمنت صقل خبرات ومهارات رجال الدين لتأهيلهم للمشاركة فى تنظيم جلسات الدوار لتوعية السيدات والفتيات بمختلف القرى والنجوع المستهدفة للمبادرة الرئاسية (حياة كريمة) حيث تتضمن الجلسات تسليط الضوء على القضية السكانية والأمومة الآمنة وخطورة  ختان الإناث وآليات التواصل الفعال وغيرها من الموضوعات والقضايا والتحديات المجتمعية الحالية. 

افتتاح مشغل تدريب للخياطة
افتتاح مشغل تدريب للخياطة
افتتاح مشغل تدريب للخياطة
افتتاح مشغل تدريب للخياطة
افتتاح مشغل تدريب السيدات قرية البحيرة إدفو المجلس القومي للمرأة بأسوان

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