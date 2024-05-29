الأربعاء 29 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

القاهرة الإخبارية: اعتقالات بالجملة واقتحامات لا تتوقف فى الضفة الغربية

جريدة الدستور

قالت ولاء السلامين، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" من رام الله، إنه منذ أمس حتى الآن اعتقلت القوات الإسرائيلية 25 شخصًا من الضفة الغربية بينهم صحفي وأسرى سابقون وأطفال.

وأضافت السلامين، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه منذ 7 أكتوبر تم إلقاء القبض على 8935 فلسطينيًا وفلسطينية من أرجاء متفرقة من الضفة الغربية، اعتقلتهم قوات الاحتلال، موضحة أنه جرى اقتحام عدد من القرى وأصيب عشرات الفلسطينيين بالاختناق بسبب إطلاق قوات الاحتلال وابلًا من القنابل المسيلة للدموع.

وأوضحت أن المستوطنين أغلقوا الطرق الزراعية بقرية الخضر، مما صعب وصول المزارعين إلى أراضيهم، وفي مدينة رام الله والبيرة أتلف مستوطنون أنابيب المياه التي تروي الأراضي الزراعية في المنطقة وحالت دون وصول المياه للأراضي.

القاهرة الإخبارية الضفة الغربية الاحتلال مستوطنون القنابل

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