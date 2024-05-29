الأربعاء 29 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مع اقتراب العيد.. أبرز الزيوت المهمة للسيدات للعناية بالبشرة والشعر

زيوت
زيوت

بمناسبة اقتراب العيد، يهتم الكثيرون بالعناية بشعرهم للحصول على مظهر صحي وجذاب. تعد الزيوت الطبيعية من أهم الوسائل التي يمكن الاعتماد عليها لتحقيق هذا الهدف.

في هذا الموضوع، سنتناول بعض الزيوت المهمة للعناية بالشعر وكيفية استخدامها، وذلك بحسب ما جاء فى موقع "هيلث".

زيت الأرجان

يعتبر زيت الأرجان وهو مستخلص من لوز شجرة الأرجان المغربية، وهو ما افضل الزيوت التي يحتوي على فيتامين E والأحماض الدهنية الأساسية التي تساعد على ترطيب الشعر وتغذيته. يستخدم زيت الأرجان لعلاج تقصف الأطراف، وتقليل التجعد، وتعزيز لمعان الشعر.

طريقة الاستخدام:

يمكن استخدامه من خلال تسخين القليل من الزيت في راحة اليد، ثم يُوزع على الشعر من الجذور حتى الأطراف، يُترك لمدة ساعة على الأقل ثم يُغسل بالشامبو.

زيت جوز الهند:

يساعد زيت جوز الهند من أشهر الزيوت المستخدمة للعناية بالشعر، فيعتبر زيت جوز الهند من الزيوت التي تحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا والفطريات، كما يساعد في ترطيب الشعر ومنع تقصفه. يعزز زيت جوز الهند من نمو الشعر ويمنحه لمعانًا طبيعيًا.

طريقة الاستخدام:

يمكن استخدام الزيت قليلًا ثم يُدلك على فروة الرأس والشعر. يُترك لمدة ساعتين أو طوال الليل للحصول على أفضل النتائج، ثم يُغسل بالشامبو.

زيت الزيتون:

يعتبر  زيت الزيتون من افضل الزيوت التي تحتوي على مضادات الأكسدة والأحماض الدهنية التي تغذي الشعر وتمنحه القوة واللمعان. يساعد في تقليل تلف الشعر وحمايته من التأثيرات البيئية الضارة.

طريقة الاستخدام:

يمكن استخدام الزيت قليلًا ثم يُدلك على فروة الرأس والشعر. يُترك لمدة 30 دقيقة ثم يُغسل بالشامبو.

زيت الخروع:

يعتبر زيت الخروع من افضل الزيوت التي تساعد على تعزيز نمو الشعر وتكثيفه. يحتوي على فيتامين E والأحماض الدهنية التي تحسن من صحة الشعر وتقلل من تساقطه.

طريقة الاستخدام:

يعتبر استخدام الزيت  من خلال وضعه على فروة الرأس بحركات دائرية ثم يُترك لمدة ساعتين أو طوال الليل، ويُغسل بالشامبو بعد ذلك.

زيت اللوز الحلو

يحتوي زيت اللوز الحلو على فيتامينات A، B، وE التي تساعد في ترطيب الشعر وتغذيته. يعزز من نعومة الشعر ويمنحه لمعانًا طبيعيًا.

طريقة الاستخدام:

يُدلك الزيت على فروة الرأس والشعر، يُترك لمدة ساعة ثم يُغسل بالشامبو.

- يفضل استخدام الزيوت على شعر نظيف لضمان امتصاصها بشكل جيد.

- يُنصح بلف الشعر بمنشفة دافئة بعد وضع الزيت لزيادة فاعليته.

- يُفضل عدم استخدام الزيوت بشكل مفرط لتجنب تراكم الدهون على فروة الرأس.

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