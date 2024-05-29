الأربعاء 29 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

هيئة الدواء: كل صنف دواء يتم تسعيره بناء على طلب الشركة المنتجة

الدكتور يس رجائي،
الدكتور يس رجائي، مساعد رئيس هيئة الدواء

صرح الدكتور يس رجائي، مساعد رئيس هيئة الدواء بأن تسعير الدواء يخضع لآليات محددة، وأن كل صنف يتم تسعيره على حده بناء على طلب مقدم من الشركة المنتجة.

وأكد رجائي أن سياسات التسعيرة الجبرية الخاصة بالمستحضرات الدوائية تعتمد على ركيزتين أساسيتين، وهما السعر العادل لمراعاة البعد الاجتماعي للمواطن وضرورة توفير المستحضرات الدوائية، وتعمل الهيئة بشكل مستمر على مراجعة الأسعار بما يضمن استمرار توافرها وضبط سوق الدواء المصري.

وأوضح أنه خلال الفترة السابقة أدى صعوبة تدبير العملة الصعبة من خلال الشركات المنتجة إلى تأثر استيراد المواد الخام ومدخلات الإنتاج مما أثر على معدلات توافر المستحضرات الدوائية، مضيفًا أن معدلات الإنتاج عادت الى مستوياتها السابقة خلال الفترة الحالية ويتم الإفراج عن العديد من المستحضرات التى تقوم الهيئة برصد عدم توافرها.

وناشد مساعد رئيس هيئة الدواء وسائل الإعلام عدم تداول أي أخبار من مصادر غير مصرح لها والتى تتحدث عن نسب تحريك الأسعار بشكل عشوائي. 

وأكد أن آليات التسعير تستند إلى اتباع منهجية محددة فى مراجعة وتحريك أسعار المستحضرات بمراعاة الجانب الاقتصادى لاستمرار توافر الأدوية والبعد الاجتماعى للسعر العادل، وأن الهيئة تقوم بمتابعة الصناعة الدوائية بدءًا من توفير المواد الخام ومواد الإنتاج الأولية وحتى تداول المستحضرات بالسوق المحلية. 

وأوضح أن الدولة تدعم الدواء من خلال توافره بالأنظمة التأمينية المختلفة، وأن الهيئة تضع على رأس الأولويات أدوية الأمراض المزمنة التى يتم تقديم طلبات بشأنها لمراجعة معدلات تحريك أسعارها وتوافرها بالأسواق حرصًا على المواطنين.

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