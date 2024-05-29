الأربعاء 29 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إحالة أوراق سائق للمفتى بتهمة قتل آخر بطلقات نارية فى شبرا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، إحالة أوراق سائق لفضيلة  مفتى الجمهورية  لإبداء الرأى الشرعى فى إعدامه، بتهمة إنهاء حياة زميله بسبب الخلافات على زجاجة مياه بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، وحددت جلسة اليوم الثانى من شهر يونيو للنطق بالحكم.

 

صدر القرار برئاسة المستشار الدكتور رضا أحمد عيد، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمود منير خليل، وهيثم محمد جمال الدين، وأمانة سر على الفرماوى.

 

كشف  أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 35492 لسنة 2023 جنايات قسم ثان شبرا الخيمة، أن المتهم "محمد ص م"، 20 سنة، سائق،  قتل عمدًا مع سبق الإصرار والترصد المجنى عليه "حسين مصطفى عبد العظيم".

وأضاف أمر الإحالة، أن المتهم عقد العزم وبيت النية على قتل المجنى عليه، وأعد لهذا الغرض أدوات بطشه سلاح نارى غير مششخن "فرد خرطوش"، وذخائر، وتجسيدًا لما وغر بصدره من نية خبيثة بقتل ضحيته كمن له بالمكان الذى أيقن بتواجده به سلفا وما أن ظفر به حتى باغته بإطلاق عيارين ناريين من السلاح المار بيانه استقرا بصدره قاصدًا من ذلك إزهاق روحه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية - المرفق بالأوراق- والتى أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

محكمة جنايات شبرا الخيمة محكمة جنايات أوراق سائق الراي الشرعي حياة زميله

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