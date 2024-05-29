الأربعاء 29 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

زعيم الأغلبية البرلمانية يستقبل سفير اليابان.. ويستعرضان مجالات التعاون

الدكتور عبد الهادى
الدكتور عبد الهادى القصبي

استقبل زعيم الأغلبية البرلمانية ورئيس لجنة التضامن بمجلس النواب الدكتور عبد الهادى القصبي، سفير دولة اليابان في مصر هيروشي، ووفد مرافق في مجلس النواب.

خلال اللقاء، أكد القصبي عمق العلاقة بين مصر واليابان، والتي بدأت منذ عام ١٨٦٢، عندما قدم وفد من اليابان للاطلاع على تجربة محمد علي باشا الرائدة في الإدارة، مشيدا بمرور 100 عاما على العلاقات بين البلدين وتطور العلاقات الدوبلوماسية بينهما، مؤكدا أن الشعب المصرى لا ينسى تهنئة إمبراطور البايان للرئيس عبد الفتاح السيسي بفوزه في الانتخابات الرئاسية. 

أضاف أن اليابان استقبلت الرئيس عبد الفتاح السيسي في زيارتين عام ٢٠١٦ و٢٠١٩ استقبالا تاريخيا، وقادة الدولتين اتفقا على الارتقاء بالعلاقات الثنائية لمستوى الشراكة الاستراتيجية، مشددا أن هناك تعاون في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها، خاصة في مجال التعليم، ومصر سعيدة بتجربة المدارس اليابانية والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا.


استعرض خلال اللقاء مناقشة سبل التعاون في دعم  المجتمع المدني وغيرها من المجالات، مؤكدا أن مصر من أوائل الدول التي نظمت العمل الأهلي وساعدت الجمعيات والمؤسسات للإسهام في عمليات التنمية  ورعاية المواطنين، مشيرا لتأسيس أول جمعية بالإسكندرية عام ١٨٢١ بالإسكندرية وهي الجمعية اليونانية، مضيفا أن المجتمع المدني فاعل ومؤثر وأسهم في مولد أقدم جامعات مصر وهي جامعة القاهرة، بالإضافة إلى دور المجتمع المدني في بناء المستشفيات والوصول إلى الأسر الأولى بالرعاية، وأن المواطنين لديهم الحق في إصدار وإنشاء الجمعيات الأهلية بمجرد الإخطار.

الدولة المصرية خلال 10 سنوات لديها انجازات هائلة منها البنية التحتية 

من جهت، قال سفير اليابان إنه زار مجلس النواب عدة مرات من قبل نظرًا لعملة كسفير، لكنها المرة الأولى الذى يلتقى فيها بلجنة التضامن الاجتماعي بعد 10 عام من العمل، مبديا انبهاره بما أنجزته الدولة المصرية من إنجازات تتمثل في البنية التحتية)، والاهتمام بالمناطق النائية والأسر الأولى بالرعاية، وإنشاء المدن الجديدة، وأهم إنجاز هو “تمكين المرأة”ن وهذا هو ما تقدمت فيه مصر مقارنة باليابان.

أشاد بالتعاون الياباني المصرى على مدى ٧٠ عاما في (الأوبرا المصرية / مستشفى أبو الريش /المدارس / مترو الانفاق الجامعات)، ونتاج  ذلك سيكون هناك شراكة بين الجمعيات الأهلية والمؤسسات وبين السفارة اليابانية في الاهتمام بالطفولة المبكرة من خلال إعداد ۵۰۰ دار حضانة، بالتعاون مع وزيرة التضامن الاجتماعي على مستوى محافظات مصر.

استطرد: “نعمل على مناهج موحدة، وتدريب للمدرسين، وتفعيل تلك المناهج على مستوى الجمهورية، كما نوه أنه على علم بان مصر يوجد بها ۲۹ ألف دار حضانة، وونأمل أن تعمم تلك المناهج الدراسية على جميع هذه الدور، بالإضافة إلى المدارس والجامعات، كما أن الجامعة اليابانية حظت على مستوى أول الجمهورية”.

تابع: “هناك نحو ۱۵۱ مدرسا من التعليم الأساسي تضم عدد سلوك الأطفال بشكل أفضل، كما أن هناك تعاون جديد نقدمه للجمعيات الأهلية تحت مسمى ( الجموع)، الذي سوف يستهدف تحديث بعض المدارس، وأجهزة طبية، وخدمات لذوى الاحتياجات الخاصة كما نوه عن أنه يجب أن يكون هناك حراك تنافسي بين وزارة التضامن ومجلس النواب”.

الدكتور عبد الهادى القصبي
الدكتور عبد الهادى القصبي
سفير اليابان زعيم الأغلبية البرلمان المصري الشعب المصري مجلس النواب المجتمع المدنى الرئيس عبد الفتاح السيسي

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