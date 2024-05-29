الأربعاء 29 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اعتماد ثلاثة برامج جديدة بـ "علوم المنصورة" من هيئة ضمان جودة التعليم والاعتماد

جامعه المنصوره
جامعه المنصوره

أعلن الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، اعتماد ثلاثة برامج جديدة (برنامج الكيمياء والحيوان – برنامج الكيمياء والنبات - برنامج الفيزياء) بكلية العلوم من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.
 

اعتمد مجلس إدارة الهيئة ثلاثة برامج جديدة بكلية العلوم في اجتماعه الدوري، اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور علاء عشماوي، رئيس الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد.
 

وصرح الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، أن اعتماد تلك البرامج جاء بعد التحقق من جودة مخرجات البرامج الدراسية بالكلية، وضمان الجودة فى أساليب الأداء والإجراءات الإدارية بالكلية، والتميز فى البحث العلمي، وتبنى المعايير التي تتوافق مع الاحتياجات التنموية للمجتمع، ومطابقة قوائم ممارسات الاعتماد وفقًا لمعايير الهيئة.
 

ووجّه الدكتور شريف يوسف خاطر التهنئة لمنتسبي كلية العلوم ولمديري مركز ووحدة ضمان الجودة والاعتماد على دورهم وجهودهم في اعتماد البرامج.
 

يذكر أن جامعة المنصورة تم اعتمادها كأول جامعة حكومية في مصر تضم 10 كليات معتمدة، و26 برنامجًا نوعيًا معتمدًا من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

 

محافظ الدقهلية يشهد القرعه العلنية الثانية لمساكن إيواء المجزر
شهد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الاربعاء، القرعه العلنية الثانية لتسكين أصحاب الوحدات السكنية بمساكن ايواء المجزر أرقام ( 2-3 ) بمشروع مساكن الجلاء بعد إعادة بنائها وتطويرها ضمن مشروع تطوير عواصم المحافظات، والتي تقع بنطاق حي غرب المنصوره، حيث يتم نقل قاطني عمارات (2-3 ) بإيواء المجزر الي مساكن الجلاء الجديدة.


جاء ذلك بحضور الدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة، والمهندس أسامه إسماعيل ممثل صندوق التنميه الحضاريه، والنائب وحيد فوده عضو مجلس النواب، والنائب أحمد الشرقاوي عضو مجلس النواب، والمحاسب باسم الشريف مدير عام مكتب المحافظ، والمهندسه نهاد البلتاجي مدير وحدة تطوير العشوائيات بالمحافظة، والنقيب احمد جوده ممثل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والأستاذ أحمد عبدالعظيم رئيس حي غرب المنصوره، ورؤساء شركات المرافق والقطاعات الخدمية.


وقال مختار، إن اليوم هو يوم فرح وعيد لكل أصحاب الوحدات السكنية بمساكن ايواء المجزر لتسليمهم وحدات سكنية جديدة بمشروع مساكن الجلاء، وتحويل الحلم الي حقيقه الذين ظلوا لسنوات طويلة يعانون من عدم الأمان والطمأنينة في الاقامة في الوحدات القديمة خوفا من انهيارها في اي وقت، مشيرًا إلي أن الدولة المصرية وعدت واوافت لتوفير حياة كريمة لهم.


كما قال  المحافظ، بإسم أبناء المنصوره وشعب الدقهليه أبعث برسالة شكر وتقدير لفخامة الرئيس السيسي علي كل ما قدمه ويقدمه للدقهليه من مشروعات قوميه وخدمية في مختلف القطاعات ضمن حزمة المشروعات القوميه التي أمر بتنفيذها علي مستوي الجمهوريه لإحداث نقله حضارية ونوعية بالدولة المصريه.


وأشار المحافظ، إلي أن مشروع مساكن الجلاء الجديدة هو هدية فخامة الرئيس السيسي لأهالينا من أبناء مدينة المنصورة لتوفير سكن كريم لهم، وحياة كريمة تليق بأبناء الدولة المصرية في ظل بناء الجمهورية الجديدة.


وأكد مختار، علي أن ما حدث في مشروع مساكن الجلاء وما نشهده اليوم من فرحة عارمة هو ثمرة تضافر جهود كافة أجهزة الدولة التنفيذية والشعبية كافة الوزارات المعنية والجهاز التنفيذي بالمحافظه وأعضاء مجلس النواب بالمنصوره.


 

شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة المنصورة كلية العلوم التعليم

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