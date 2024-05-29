رسميًا.. تعيين هانز فليك مديرًا فنيًا لفريق برشلونة

أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم الأربعاء، تعيين هانز فليك مديرًا فنيًا للفريق الأول خلال الموسم الجديد.

وكان نادي برشلونة قد أعلن رحيل تشافي عن منصبه؛ بسبب ما اعتبروه عدم تنفيذ المدرب وعوده، حيث قلل المدرب من حظوظ الفريق للمنافسة على البطولات الموسم المقبل.

تعيين هانز فليك مديرًا فنيًا لفريق برشلونة

وأصدر النادي الإسباني بيانًا رسميًا، أكد خلاله تعيين هانز فليك مديرًا فنيًا للفريق خلال الموسم الجديد 2024/ 2025، خلفًا لنظيره تشافي، وذلك من خلال فيديو لتقديمه إلى وسائل الإعلام.

وكشف نادي برشلونة في بيان رسمي عبر حسابه على منصة "إكس"، أنه تم التوصل لاتفاق لفسخ التعاقد مع تشافي، والذي كان يمتد للموسم المقبل.

تفاصيل عقد هانز فليك مع برشلونة

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن هانز فليك تواجد في مدينة برشلونة، صباح اليوم الأربعاء، تمهيدًا لتوقيع عقود توليه توليه مسئولية تدريب برشلونة، وذلك لمدة موسمين، مع وجود خيار لموسم ثالث، حيث ترى إدارة النادي أن هذا وقت كافٍ لبناء مشروع طموح.

وحسب التقارير الصحفية، فإن هانز فليك فضّل تدريب برشلونة، والموافقة على تقاضي راتب يتناسب مع الاحتياجات المالية للنادي الكتالوني، بدلًا من تدريب فريق تشيلسي الإنجليزي، الذي كان يرغب في التعاقد معه.

ونوّهت الصحيفة، بأن فليك سيكسب في برشلونة نحو 3 ملايين يورو بشكل إجمالي 1.5 مليون يورو (الصافي)، مع مكافأتين كبيرتين.

كذلك سيحصل هانز فليك على مليون يورو أيضًا في حال فوزه بلقب دوري أبطال أوروبا، و750 ألف يورو حال فوزه بلقب الدوري الإسباني.

يذكر أن التقارير الصحفية قد أكدت أن خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، قد أبدى إعجابه في وقت سابق بطريقة المدرسة الألمانية، وبالتالي رحب بالتعاقد مع هانز فليك.