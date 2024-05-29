الأربعاء 29 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

برلمانية تتقدم بطلب إحاطة بشأن غلق قصر ثقافة كرداسة منذ 9 سنوات وتحوله لمرتع للقمامة

النائبة هند رشاد
النائبة هند رشاد

تقدمت النائبة هند رشاد أمين شر لجنة الاعلام والثقافة بمجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الثقافة ومحافظ الجيزة وذلك عملا بحكم المادة ( ١٣٤ ) من الدستور والمادة ( ۲۱۲ ) من اللائحة الداخلية للمجلس النواب بشأن غلق قصر ثقافة كرداسة منذ عده سنوات دون فائدة منه.

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إغلاق قصر ثقافة كرداسة

وأكدت النائبة هند رشاد في طلب الإحاطة اغلاق قصر ثقافة كرداسة لمدة أكثر من 9 سنوات على الرغم من الحاجة الهامة له في نشر الوعى والثقافة بين الشباب بالمنطقة، فقصر ثقافة كرداسة الذي يقع على ناصية الشارع السياحي أصبح سكن للأشباح، ومرتعا لإلقاء القمامة. 

وأضافت النائبة هند رشاد تحول محيط قصر ثقافة كرداسة إلى جراج للسيارات الخاصة بأصحاب المحلات في الشارع السياحي، وأكد الأهالى في العديد من الشكاوى إن القصر لا يقوم بأي دور توعوى أو ثقافى، وتحول هذا المبنى الهام إلى مجرد ديكور، مطالبين بضرورة تطويره وإعاده فتحه من جديد لتقديم خدمات ثقافية وتوعويه للشباب والأطفال خاصة مع بدء الأجازة الصيفية. 

سرعة إيجاد حلول عاجلة

وطالبت النائبة هند رشاد بإحالة طلب الإحاطة للجنة المختصة لمناقشته وسرعة إيجاد حلول عاجلة لإعادة قصر ثقافة كرداسة إلى دوره الهام في نشر الفكر والثقافة بين الشباب بالمنطقة.

على جانب آخر أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، عن فتح مجازر المحافظة بالمجان أمام المواطنين طوال أيام عيد الأضحى المبارك، تحفيزًا لهم على ذبح الأضاحى فى المجازر حفاظًا على البيئة وصحة المواطنين والنظافة العامة، على أن يقوم صاحب الذبيحة باصطحاب الجزار الخاص بها.

بمجلس النواب رئيس مجلس النواب الدستور ومحافظ الجيزة ووزيرة الثقافة قصر ثقافة كرداسة

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