الأربعاء 29 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر والصين.. علاقات تجارية ضخمة بحجم تداول 13.9 مليار دولار

الرئيس السيسي والرئيس
الرئيس السيسي والرئيس الصيني

ترتبط مصر والصين بعلاقات تجارية ضخمة منذ قديم الأزل، وازداد حجم التعامل التجاري بين البلدين خلال السنوات الماضية، واهتمت القيادات السياسية فى البلدين بدعم التعامل التجارى، وكان ثمار هذا التعاون خلال الفترات الماضية وصول حجم التبادل التجاري بين مصر والصين بلغ 13.9 مليار دولار خلال 2023 مقابل 16.6 مليار دولار خلال عام 2022، وهو ما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.

وكان قد أعلن الجهاز المركزي للإحصاء، عن أن حجم الصادرات المصرية إلى الصين بلغ 909 ملايين دولار خلال 2023 مقابل 1.9 مليار دولار خلال عام 2022، بينما بلغ حجم الواردات المصرية من الصين 12.9 مليار دولار خلال عام 2023 مقابل 14.8 مليار دولار خلال عام 2022، وصدرت مصر “وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها” بقيمة 414 مليون دولار، فيما بلغت صادرات مصنوعات من “أحجار وأسمنت” نحو 116 مليون دولار، أما عن “الفواكه” إلى الصين خلال العام الماضي بلغت ما قيمته 78 مليون دولار، فيما بلغت قيمة صادرات آلات وأجهزة كهربائية بقيمة 31 مليون دولار، وسجلت صادرات مصر من “نحاس ومصنوعاته” ما قيمته 27 مليون دولار. 

وفيما يتعلق بأهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من الصين خلال عام 2023، أشار الجهاز إلى أن مصر استوردت “آلات وأجهزة كهربائية” بقيمة 4.3 مليار دولار و”حديد وصلب” بقيمة 1.2 مليار دولار، وأن واردات مصر من “ألياف نسيج صناعية” الصينية بلغت نحو 1.1 مليار دولار.

من جهة أخرى، كان قد ناقش المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة المصري، مقترح إنشاء فرع لبنك صيني داخل مصر بالتنسيق مع الجهات الصينية المعنية، ما يسهم في تيسير حركة التبادل التجاري بين البلدين، الأمر الذي يساعد فى تعزيز العلاقات المصرية الصينية.

وكان قد عقد الوزير المصري جلسة مباحثات موسعة مع وانج وينتاو وزير التجارة الصيني والوفد المرافق له، لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية.

كما أن مصر تخطط لزيادة الارتقاء بالبنية التحتية في قطاعات النقل والطاقة بتعاون مباشر مع الجانب الصيني حتى تتمكن من جذب المزيد من الاستثمارات الصينية، وتكون بوابة السلع الصينية إلى إفريقيا، وفي نفس الوقت تكون بوابة الصادرات الإفريقية إلى الصين.

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