الأربعاء 29 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

استدعاء 3 شهود والاستعانة بـ"المرض النفسي".. كواليس محاكمة "المضيفة التونسية"

صورة ارشيفيه
صورة ارشيفيه

استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة في ‏التجمع الخامس، اليوم الأربعاء، لطلبات دفاع المضيفة التونسية المتهمة بإنهاء حياة ابنتها. ‏

طلبات دفاع المتهمة

وطلب الدفاع الإطلاع على تقرير اللجنة الخماسية المشكلة من خبراء ‏الطب النفسي لتوقيع الكشف الطبي على المتهمة، ‏كما طلب استدعاء الزوج وجد الطفلة وجدتها، وذكر أن استدعاء الشهود سيثبت ‏أن المتهمة كانت غير مدركة لما تفعل.  

كما طلب استدعاء الدكتورة ‏صفية محمود رئيسة لجنة الطب الشرعي النفسي التي أعدت تقرير اللجنة ‏الثلاثية، وأجل مناسب لتقديم تقرير استشاري نفسي بخصوص ‏المتهمة

وأشار محامي المتهمة، إلى وجود موانع لتوقيع العقاب وفق القانون، مشيرًا لمعاناة المتهمة ‏وقت ارتكاب الحادث من حالة نفسية تجعلها غير مدركة لما تفعل. ‏

 وقررت المحكمة تأجيل المُحاكمة لجلسة 29 يوليو المقبل لاستكمال المرافعة.

محكمة جنايات القاهرة المضيفة مصطفى الصادق التجمع الخامس المتهمة

مواد متعلقة

تأجيل محاكمة 73 متهمًا فى "خلية التجمع" لـ10 أغسطس

تأجيل محاكمة المضيفة المتهمة بقتل ابنتها فى التجمع لـ29 يوليو

دفاع المضيفة التونسية المتهمة بقتل ابنتها يطلب استدعاء "اللجنة الخماسية"

تأجيل محاكمة 4 متهمين بالتزوير في محررات رسمية إلى الغد

بدء جلسة محاكمة 73 إرهابيا في قضية "خلية التجمع"

29 يونيو.. الحكم على 5 متهمين بخطف شاب في التجمع

وصول المضيفة المتهمة بقتل ابنتها فى التجمع إلى مقر محاكمتها

استكمال محاكمة متهم في "أحداث اقتحام قسم كرداسة" اليوم الأربعاء

الأكثر قراءة

300 فيديو جنسي بجودة عالية على هاتف "سفاح التجمع".. هل يتربح من "الدارك ويب" ؟

سعر الفراخ البيضاء والبيض اليوم الأربعاء 29-5-2024 فى بورصة الدواجن

بعد أن فضحها فى التحقيقات.. أول صورة لـ"سفاح التجمع" مع طليقته

دماء الضحايا تطارد نتنياهو وزعماء المعارضة يخططون للإطاحة به.. ماذا يحدث داخل الاحتلال؟

نتيجة تانية ثانوي 2024| نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الثاني بالاسم فقط

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2024 برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

هالة فودة.. النصف الأجمل من الحكايات

عبدالوهاب داود

«السيرة سيرتنا».. فرجة مسرحية مدججة بالأسئلة

منى رجب

رسائل الرئيس ترد الاعتبار للصحافة والإعلام

ماجد حبته

زيارة ثامنة للصين

حسام محفوظ

«مصر 2030» المستقبل بين يديك لمعرفة توجهات الدولة المقبلة

جلال حمام

تل أبيب لا تثق إلا فى القاهرة.. وسيطًا

حسين دعسة

دائرة الكابنيت الإسرائيلى تتوسّع جنوبًا.. حزب الله ينتظر المواجهة

ماجد حبته

محرقة إسرائيلية جديدة

صور

أواصر تاريخية وروابط متنامية.. الرئيس السيسى فى الصين

مؤتمر صحفي للكشف عن تفاصيل مشروع رقمنة تاريخ الفنانين بالذكاء الاصطناعي

مباراة فوز الزمالك على الاتحاد

محطة تل أبيب

المزيد

خطة للإطاحة بنتنياهو.. كواليس الانقسامات في إسرائيل بشأن حرب غزة

صور مسربة.. الاحتلال الإسرائيلى يعتقل المدنيين الفلسطينيين فى غزة داخل أقفاص حديدية

الظهور الأول لدبابات الاحتلال وسط مدينة رفح الفلسطينية.. شهود عيان يروون التفاصيل