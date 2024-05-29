استدعاء 3 شهود والاستعانة بـ"المرض النفسي".. كواليس محاكمة "المضيفة التونسية"
استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، اليوم الأربعاء، لطلبات دفاع المضيفة التونسية المتهمة بإنهاء حياة ابنتها.
طلبات دفاع المتهمة
وطلب الدفاع الإطلاع على تقرير اللجنة الخماسية المشكلة من خبراء الطب النفسي لتوقيع الكشف الطبي على المتهمة، كما طلب استدعاء الزوج وجد الطفلة وجدتها، وذكر أن استدعاء الشهود سيثبت أن المتهمة كانت غير مدركة لما تفعل.
كما طلب استدعاء الدكتورة صفية محمود رئيسة لجنة الطب الشرعي النفسي التي أعدت تقرير اللجنة الثلاثية، وأجل مناسب لتقديم تقرير استشاري نفسي بخصوص المتهمة
وأشار محامي المتهمة، إلى وجود موانع لتوقيع العقاب وفق القانون، مشيرًا لمعاناة المتهمة وقت ارتكاب الحادث من حالة نفسية تجعلها غير مدركة لما تفعل.
وقررت المحكمة تأجيل المُحاكمة لجلسة 29 يوليو المقبل لاستكمال المرافعة.