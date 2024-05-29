استدعاء 3 شهود والاستعانة بـ"المرض النفسي".. كواليس محاكمة "المضيفة التونسية"

استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة في ‏التجمع الخامس، اليوم الأربعاء، لطلبات دفاع المضيفة التونسية المتهمة بإنهاء حياة ابنتها. ‏

طلبات دفاع المتهمة

وطلب الدفاع الإطلاع على تقرير اللجنة الخماسية المشكلة من خبراء ‏الطب النفسي لتوقيع الكشف الطبي على المتهمة، ‏كما طلب استدعاء الزوج وجد الطفلة وجدتها، وذكر أن استدعاء الشهود سيثبت ‏أن المتهمة كانت غير مدركة لما تفعل.

كما طلب استدعاء الدكتورة ‏صفية محمود رئيسة لجنة الطب الشرعي النفسي التي أعدت تقرير اللجنة ‏الثلاثية، وأجل مناسب لتقديم تقرير استشاري نفسي بخصوص ‏المتهمة

وأشار محامي المتهمة، إلى وجود موانع لتوقيع العقاب وفق القانون، مشيرًا لمعاناة المتهمة ‏وقت ارتكاب الحادث من حالة نفسية تجعلها غير مدركة لما تفعل. ‏

وقررت المحكمة تأجيل المُحاكمة لجلسة 29 يوليو المقبل لاستكمال المرافعة.