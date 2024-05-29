الأربعاء 29 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

استراتيجية جديدة في اختبارات قطاع الناشئين بالمقاولون العرب

اختبارات قطاع الناشئين
اختبارات قطاع الناشئين بالمقاولون

أكد يسري عبدالغني رئيس قطاع الناشئين بالمقاولون العرب على ضرورة منح اللاعبين الناشئين أكثر من فرصة خلال اختبارات الانضمام إلى فرق الناشئين.

وهى خطة واستراتيجية جديدة للقطاع وخطوة واعية نسعى لتطبيقها وتنفيذها خلال الاختبارات الحالية على أمل إكتشاف مواهب جديدة.

وجاءت هذه التوجيهات لجميع اللجان الفنية والإدارية المعنية، بهدف إتاحة الفرصة للاعبين لإظهار مهاراتهم الفنية والبدنية بشكل أفضل. فبدلاً من الاكتفاء باختبار واحد، سيحصل اللاعبون على فرص متعددة للتألق وإثبات جدارتهم.

ويعكس هذا النهج الحرص على اكتشاف المواهب الحقيقية بغض النظر عن أدائهم في اختبار محدد. فبعض اللاعبين قد يحتاجون إلى المزيد من الوقت والتدريب ليصلوا إلى مستواهم الحقيقي. 

كما أن هذا الأسلوب سيعزز ثقة اللاعبين ويساعدهم على الأداء بشكل أفضل.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود قطاع الناشئين لتطوير المواهب الشابة ودعمهم للوصول إلى أقصى إمكانياتهم. ويُتوقع أن ينعكس ذلك على مستوى الفرق مستقبلاً بظهور لاعبين شباب قادرين على المنافسة على أعلى المستويات.

إقبال كبير ومنافسة قوية في اختبارات المقاولون العرب

في اليوم الثالث من اختبارات نادي المقاولون العرب للناشئين من مواليد 2012 إلى 2017 يزداد اللاعبين حماس وقوة لتحقيق هدفهم للانضمام لصفوف القطاع حيث شهد اليوم إقبالا كبيرا ومنافسة قوية بين المتقدمين.

وتستمر اختبارات نادي المقاولون العرب يوميا من الساعة 8:00 صباحا على ملاعب قطاع الناشئين بمقر النادي بمدينة نصر القاهرة.
المواعيد
الأيام ( السبت، الاثنين، الاربعاء)
مواليد البراعم (2012 , 2013 , 2014 , 2015 , 2016 , 2017 )

أيام ( الأحد، الثلاثاء، الخميس )
ناشئين مواليد ( 2007 , 2008 , 2009 , 2010 , 2011 )
تقام الاختبارات في مقر النادي بمدينة نصر بالقاهرة على أن يتم تحديد موعد اختبارات مواليد 2005 بعد انتهاء الامتحانات الدراسية لهذا العام.

المقاولون المقاولون العرب اختبارات الناشئين إدارة نادي المقاولون

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