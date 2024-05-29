"إكسترا نيوز": دخول 155 شاحنة مساعدات لغزة عبر معبر كرم أبوسالم اليوم

قال هشام عبدالتواب موفد إكسترا نيوز، إن عملية إدخال المساعدات عبر معبر كرم أبوسالم مستمرة لليوم الرابع على التوالي، وحتى أمس دخلت 433 شحنة محملة بمختلف المساعدات الإنسانية والإغاثية للأشقاء إلى قطاع غزة.

وأضاف عبدالتواب خلال رسالة على الهواء:"منذ صباح اليوم دخلت 155 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية، وتتواصل العملية بشكل مؤقت من خلال المعبر حتى التوصل إلى آلية قانونية لإدخال المساعدات عبر معبر رفح البري إلى الأشقاء في غزة"، موضحًا أنّها نقطة في غاية الأهمية، فعدم دخول المساعدات من المعبرين يعني تدني الأوضاع الإنسانية في القطاع.

وأكد مراسل القناة، لا توجد أي وسائل أخرى فاعلة لدخول المساعدات إلى قطاع غزة إلا من خلال معبر رفح وكرم أبوسالم، وخلال الأسابيع السابقة لإغلاق معبري رفح وكرم أبوسالم لم تدخل سوى نحو 996 شاحنة من المساعدات الإنسانية عبر الرصيف البحري ومعبر إيرز الذي أنشأته الولايات المتحدة الأمريكية.