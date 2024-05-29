الأربعاء 29 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"إكسترا نيوز": دخول 155 شاحنة مساعدات لغزة عبر معبر كرم أبوسالم اليوم

جريدة الدستور

قال هشام عبدالتواب موفد إكسترا نيوز، إن عملية إدخال المساعدات عبر معبر كرم أبوسالم مستمرة لليوم الرابع على التوالي، وحتى أمس دخلت 433 شحنة محملة بمختلف المساعدات الإنسانية والإغاثية للأشقاء إلى قطاع غزة.

وأضاف عبدالتواب خلال رسالة على الهواء:"منذ صباح اليوم دخلت 155 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية، وتتواصل العملية بشكل مؤقت من خلال المعبر حتى التوصل إلى آلية قانونية لإدخال المساعدات عبر معبر رفح البري إلى الأشقاء في غزة"، موضحًا أنّها نقطة في غاية الأهمية، فعدم دخول المساعدات من المعبرين يعني تدني الأوضاع الإنسانية في القطاع.

وأكد مراسل القناة، لا توجد أي وسائل أخرى فاعلة لدخول المساعدات إلى قطاع غزة إلا من خلال معبر رفح وكرم أبوسالم، وخلال الأسابيع السابقة لإغلاق معبري رفح وكرم أبوسالم لم تدخل سوى نحو 996 شاحنة من المساعدات الإنسانية عبر الرصيف البحري ومعبر إيرز الذي أنشأته الولايات المتحدة الأمريكية.

معبر كرم أبو سالم غزة

مواد متعلقة

يونيسف: لا مكان آمنًا فى قطاع غزة ونؤكد ضرورة تنفيذ وقف فورى لإطلاق النار

الأكثر قراءة

300 فيديو جنسي بجودة عالية على هاتف "سفاح التجمع".. هل يتربح من "الدارك ويب" ؟

سعر الفراخ البيضاء والبيض اليوم الأربعاء 29-5-2024 فى بورصة الدواجن

بعد أن فضحها فى التحقيقات.. أول صورة لـ"سفاح التجمع" مع طليقته

دماء الضحايا تطارد نتنياهو وزعماء المعارضة يخططون للإطاحة به.. ماذا يحدث داخل الاحتلال؟

نتيجة تانية ثانوي 2024| نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الثاني بالاسم فقط

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2024 برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

هالة فودة.. النصف الأجمل من الحكايات

عبدالوهاب داود

«السيرة سيرتنا».. فرجة مسرحية مدججة بالأسئلة

منى رجب

رسائل الرئيس ترد الاعتبار للصحافة والإعلام

ماجد حبته

زيارة ثامنة للصين

حسام محفوظ

«مصر 2030» المستقبل بين يديك لمعرفة توجهات الدولة المقبلة

جلال حمام

تل أبيب لا تثق إلا فى القاهرة.. وسيطًا

حسين دعسة

دائرة الكابنيت الإسرائيلى تتوسّع جنوبًا.. حزب الله ينتظر المواجهة

ماجد حبته

محرقة إسرائيلية جديدة

صور

أواصر تاريخية وروابط متنامية.. الرئيس السيسى فى الصين

مؤتمر صحفي للكشف عن تفاصيل مشروع رقمنة تاريخ الفنانين بالذكاء الاصطناعي

مباراة فوز الزمالك على الاتحاد

محطة تل أبيب

المزيد

خطة للإطاحة بنتنياهو.. كواليس الانقسامات في إسرائيل بشأن حرب غزة

صور مسربة.. الاحتلال الإسرائيلى يعتقل المدنيين الفلسطينيين فى غزة داخل أقفاص حديدية

الظهور الأول لدبابات الاحتلال وسط مدينة رفح الفلسطينية.. شهود عيان يروون التفاصيل