رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي لشهر مايو 2024

يعد برنامج "تكافل وكرامة" هو أحد برامج الحماية الاجتماعية التي تُقدّمها الحكومة المصرية للمواطنين ذوي الدخل المحدود، حيث يهدف البرنامج إلى توفير الدعم المالي للمستحقين للمساعدة في تلبية احتياجاتهم الأساسية وتحسين مستوى معيشتهم.

طرق الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

يمكنك الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي لشهر مايو 2024 من خلال عدة طرق، وهي:

موقع وزارة التضامن الاجتماعي: هنا.

هنا. الخط الساخن لوزارة التضامن الاجتماعي: 1444

1444 مكاتب التأهيل الاجتماعي: يمكنك التوجه إلى أقرب مكتب تأهيل اجتماعي في منطقتك للاستعلام عن معاشك.

يمكنك التوجه إلى أقرب مكتب تأهيل اجتماعي في منطقتك للاستعلام عن معاشك. الرسائل النصية القصيرة: يمكنك إرسال رسالة نصية قصيرة تحتوي على الرقم القومي إلى الرقم 1444 للاستعلام عن معاشك.

خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة من خلال موقع وزارة التضامن الاجتماعي:

الدخول إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي. الضغط على أيقونة "استعلام عن نتيجتك". إدخال الرقم القومي الخاص بك. الضغط على "استعلام". ستظهر لك شاشة تُظهر حالة طلبك ونتيجة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة.

ملاحظات هامة:

يجب التأكد من صحة إدخال الرقم القومي قبل الضغط على "استعلام".

في حال واجهت أي مشكلة في الاستعلام، يمكنك الاتصال بالخط الساخن لوزارة التضامن الاجتماعي على الرقم 1444.

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة

للحصول على معاش تكافل وكرامة، يجب أن تتوافر في مقدم الطلب الشروط التالية:

أن يكون مصري الجنسية.

أن يكون مقيمًا في جمهورية مصر العربية بشكل دائم.

أن يكون دخل الأسرة لا يتجاوز الحد الأدنى المقرر من قبل وزارة التضامن الاجتماعي.

أن لا يكون مقدم الطلب أو أحد أفراد أسرته مُتعاطيًا للمخدرات أو المُسجلًا جنائيًا.

الاستعلام عن أسماء المستفيدين الجدد من معاش تكافل وكرامة

تم تحديث بيانات المستفيدين من معاش تكافل وكرامة لشهر مايو 2024 ويمكن الاستعلام عن أسماء المستفيدين الجدد من خلال موقع وزارة التضامن الاجتماعي.

رابط للاستعلام عن أسماء المستفيدين الجدد: من هنا.

قيمة معاش تكافل وكرامة

تختلف قيمة معاش تكافل وكرامة حسب عدد أفراد الأسرة ودخلهم الشهري. يمكنك معرفة قيمة المعاش المستحق لك من خلال الاستعلام من خلال الطرق المذكورة أعلاه.