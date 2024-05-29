الأربعاء 29 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"كل العيون على رفح".. تكشف فشل "فيسبوك" في ترويج رواية الاحتلال الإسرائيلي

مجازر الاحتلال في
مجازر الاحتلال في رفح

كشفت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، عن محاولات شركة ميتا دعم إسرائيل عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي المملوكة لها وخصوصًا فيسبوك وإنستجرام، وقمع الآراء المؤيدة للفلسطينيين، لكن حملة “كل العيون على رفح” كشفت عن فشله في دعم رواية الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت الصحيفة بأنه خلال الأشهر الأخيرة فشلت محاولات إنستجرام وفيسبوك، في قمع الآراء المؤيدة للفلسطينيين، بالرغم من جهود ميتا للحد من انتشار محتواها السياسي.

txt

"كل العيون على رفح".. الذكاء الاصطناعى يقود حربًا رقمية ضد الاحتلال الإسرائيلى

“كل العيون على رفح” تفضح فشل ميتا في دعم إسرائيل

وأوضحت الصحيفة الإسرائيلية، أن انتشار حملة "كل العيون على رفح" بهذا الشكل سريع، يثبت فشل ميتا، بالرغم من جهودها لإزالة كافة مقاطع الفيديو والصور المتعلقة بحادثة رفح الأخيرة التي أسفرت عن استشهاد أكثر من 45 فلسطينيا وإصابة 200 آخرين، ما تسبب في غضب عالمي منقطع النظير.

وأشارت إلى أن ميتا حذفت كافة الصور ومقاطع الفيديو التي توثق الحادث المأسوي، بحجة أن الصور عنيفة المحتوى، وتم إزالتها أو وضعها تحت تحذير. 

وأوضح مات نافارا، مستشار ومحلل وسائل التواصل الاجتماعي، أن حملة "كل العيون على رفح"، تجاوزت كافة الاحتياطات التي اتخذتها ميتا مؤخرًا، خصوصًا مع توثيقها والترويج لها من قبل عدد كبير من المشاهير، وعبر كافة منصات وسائل التواصل الاجتماعي وليس إنستجرام فقط، ما زاد من نطاق ظهورها على العديد من المنصات.

“كل العيون على رفح” تثير المجتمع الدولي ضد إسرائيل

وأشارت الصحيفة إلى أنه في الوقت نفسه مع تزايد شعبية حملة "كل العيون على رفح"، دعا الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر هذا الصباح إلى وقف إطلاق النار وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية "دون عوائق" إلى قطاع غزة، مؤكدا أن السكان هناك يواجهون جوعًا متزايدًا. 

txt

إعلام فلسطينى: انقطاع شبكة الاتصالات والإنترنت فى جميع أنحاء مدينة رفح

وقالت كيت فوربس، رئيسة الاتحاد: "نحن بحاجة ماسة إلى حل سياسي يسمح بوقف إطلاق النار لتقديم المساعدات، نحن مستعدون لإحداث فرق، لكن يجب علينا أن نفعل ذلك، ولدينا إمكانية الوصول - ولكي نتمكن من الوصول إلى هناك نحتاج إلى وقف إطلاق النار".

وتضم الشبكة 191 منظمة، بما في ذلك الهلال الأحمر الفلسطيني، الذي يقوم بتشغيل سيارات الإسعاف في قطاع غزة، وبحسب فوربس، فقد شهدت الوضع "المروع" في رفح عندما زارتها في فبراير الماضي - حتى قبل المدخل الأرضي الفلسطينية.

وقالت فوربس: "لم تكن هناك أماكن كافية للمبيت، لم يكن هناك ماء أو مراحيض أو صرف صحي، كان هناك مستشفى، ولكن بدون معدات وللأسف حدث ما كنت أخشاه فلم يكن هناك ما يكفي من الطعام".

وأضافت: "أتوسل إلى الحكومتين من الجانبين للتفاوض على وقف إطلاق النار حتى نتمكن من تقديم المساعدة، مهمتي هي التأكد من حدوث ذلك، عليهم القيام بعملهم حتى أتمكن من القيام بعملي".

فيسبوك كل العيون على رفح الإحتلال الإسرائيلي رفح شركة ميتا انستجرام إسرائيل

مواد متعلقة

خطة للإطاحة بنتنياهو.. كواليس الانقسامات فى إسرائيل بشأن حرب غزة

"كل العيون على رفح".. الذكاء الاصطناعى يقود حربًا رقمية ضد الاحتلال الإسرائيلى

العالم يعاقب إسرائيل.. العزلة الدولية تلاحق الاحتلال مع استمرار العدوان على رفح

الاحتلال يسعى لتجنب تصاعد الخلافات مع مصر بتحركات جديدة في رفح

هدنة الـ6 أسابيع.. كواليس التحركات العربية لوقف إطلاق النار فى غزة

الخط الأحمر الأمريكى "أعمى".. واشنطن "جندى إسرائيلى" فى الإبادة الجماعية

تنازلات تمهد لإنهاء حرب غزة.. مقترح الاحتلال الجديد لاستئناف مفاوضات الهدنة

بعد تهديدها بورقة العقوبات.. العلاقات الإسرائيلية الأوروبية على المحك بسبب مجازر رفح

الأكثر قراءة

رئيس الوزراء يعلن السعر الجديد لرغيف الخبز

300 فيديو جنسي بجودة عالية على هاتف "سفاح التجمع".. هل يتربح من "الدارك ويب" ؟

سعر الفراخ البيضاء والبيض اليوم الأربعاء 29-5-2024 فى بورصة الدواجن

دماء الضحايا تطارد نتنياهو وزعماء المعارضة يخططون للإطاحة به.. ماذا يحدث داخل الاحتلال؟

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية برقم الجلوس 2024

بعد أن فضحها فى التحقيقات.. أول صورة لـ"سفاح التجمع" مع طليقته

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

هالة فودة.. النصف الأجمل من الحكايات

عبدالوهاب داود

«السيرة سيرتنا».. فرجة مسرحية مدججة بالأسئلة

منى رجب

رسائل الرئيس ترد الاعتبار للصحافة والإعلام

ماجد حبته

زيارة ثامنة للصين

حسام محفوظ

«مصر 2030» المستقبل بين يديك لمعرفة توجهات الدولة المقبلة

جلال حمام

تل أبيب لا تثق إلا فى القاهرة.. وسيطًا

حسين دعسة

دائرة الكابنيت الإسرائيلى تتوسّع جنوبًا.. حزب الله ينتظر المواجهة

ماجد حبته

محرقة إسرائيلية جديدة

صور

أواصر تاريخية وروابط متنامية.. الرئيس السيسى فى الصين

مؤتمر صحفي للكشف عن تفاصيل مشروع رقمنة تاريخ الفنانين بالذكاء الاصطناعي

مباراة فوز الزمالك على الاتحاد

محطة تل أبيب

المزيد

خطة للإطاحة بنتنياهو.. كواليس الانقسامات فى إسرائيل بشأن حرب غزة

صور مسربة.. الاحتلال الإسرائيلى يعتقل المدنيين الفلسطينيين فى غزة داخل أقفاص حديدية

الظهور الأول لدبابات الاحتلال وسط مدينة رفح الفلسطينية.. شهود عيان يروون التفاصيل