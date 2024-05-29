محافظ الدقهلية يشهد القرعه العلنية الثانية لأصحاب وحدات مساكن إيواء المجزر

شهد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء، القرعه العلنية الثانية لتسكين أصحاب الوحدات السكنية بمساكن ايواء المجزر أرقام ( 2-3 ) بمشروع مساكن الجلاء بعد إعادة بنائها وتطويرها ضمن مشروع تطوير عواصم المحافظات، والتي تقع بنطاق حي غرب المنصوره، حيث يتم نقل قاطني عمارات (2-3 ) بإيواء المجزر الي مساكن الجلاء الجديدة.



جاء ذلك بحضور الدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ، اللواء أيمن الشريف السكرتير العام، المهندس أسامه إسماعيل ممثل صندوق التنميه الحضاريه، وحيد فوده عضو مجلس النواب، أحمد الشرقاوي عضو مجلس النواب، المحاسب باسم الشريف مدير عام مكتب المحافظ، المهندسه نهاد البلتاجي مدير وحدة تطوير العشوائيات، النقيب أحمد جوده ممثل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، أحمد عبدالعظيم رئيس حي غرب المنصوره، ورؤساء شركات المرافق والقطاعات الخدمية.

وقال مختار، إن اليوم هو يوم فرح وعيد لكل أصحاب الوحدات السكنية بمساكن ايواء المجزر لتسليمهم وحدات سكنية جديدة بمشروع مساكن الجلاء، وتحويل الحلم الي حقيقه الذين ظلوا لسنوات طويلة يعانون من عدم الأمان والطمأنينة في الاقامة في الوحدات القديمة خوفا من انهيارها في اي وقت، مشيرًا إلي أن الدولة المصرية وعدت واوافت لتوفير حياة كريمة لهم.



مختار: مساكن الجلاء الجديدة هدية الرئيس السيسي لأهالينا

وأشار المحافظ، إلي أن مشروع مساكن الجلاء الجديدة هو هدية فخامة الرئيس السيسي لأهالينا من أبناء مدينة المنصورة لتوفير سكن كريم لهم، وحياة كريمة تليق بأبناء الدولة المصرية في ظل بناء الجمهورية الجديدة.



وأكد أن ما حدث في مشروع مساكن الجلاء وما نشهده اليوم من فرحة عارمة هو ثمرة تضافر جهود كافة أجهزة الدولة التنفيذية والشعبية كافة الوزارات المعنية والجهاز التنفيذي بالمحافظه وأعضاء مجلس النواب بالمنصوره.



وأشار مختار، إلي أن الرئيس السيسي منذ اليوم الأول لتوليه المسئولية عمل علي عودة مصر إلي مكانتها التاريخية والحضارية وتوفير حياة كريمة لشعبها من خلال تنفيذ مشروعات قومية مثل شبكة الطرق والكباري والمدن الجديدة والمشروع الأكبر والأضخم في العصر الحديث حياة كريمة الذي سيغير وجه الحياة لأكثر من 60% من الشعب المصري.



ووجه المحافظ، الشكر والتقدير للقائمين علي صندوق التنمية الحضاريه برئاسة المهندس خالد صديق لتقديم الدعم الكامل لتنفيذ مشروع تطوير مساكن الجلاء لتوفير وحدات سكنية حضارية لأبناء المنصوره في وقت قياسي، بالإضافة إلي مشروع تطوير عواصم المحافظات بأرض حي شرق بشارع الجيش.



وثمن مختار، دور الهيئة الهندسيه للقوات المسلحة علي جهودهم التي بذلوها منذ اليوم الأول في تنفيذ المشروع وحتي تسليمه اليوم وخروجه الي النور وإدخال الفرح والسرور علي المواطنين.



جدير بالذكر،أن مساكن الجلاء تم تنفيذه ضمن مشروع تطوير عواصم المحافظات الذي يتم تمويله من صندوق التنمية الحضارية وهو عبارة عن إنشاء وحدات سكنية حيث يتم إنشاء 7 أبراج بعدد 704 وحدات و58 محل تجاري وحضانة ووحدة صحية.

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