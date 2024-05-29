الأربعاء 29 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية: انطلاق أولى الرحلات إلى مكة والمدينة

حجاج
حجاج

قال أيمن عبدالموجود، رئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية، إن وزارة التضامن الاجتماعي معنية بحج الجمعيات الأهلية، حيث يتم تنفيذه من خلال المؤسسة الرقمية لتيسير الحج.

وأضاف عبدالموجود، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة هاتفية عبر نشرة دي إم سي، المُذاعة عبر قناة "دي إم سي"، أن وزيرة التضامن الاجتماعي أعطت توجيهات للبعثة الرسمية للوزارة بالسفر لمراجعة كافة الخدمات المتعلقة بالحجيج قبل وصول الحجاج، مشيرًا إلى أن اليوم هو اليوم الأول لوصول الحجاج في الجمعيات الأهلية وتمت مغادرتهم مطار القاهرة صباح اليوم متوجهين إلى المدينة المنورة مباشرة وتم تسكين الحجاح وفقًا للمخطط عن طريق البعثة التابعة لوزارة التضامن المتواجدة في المدينة المنورة.

وأوضح أن سفر الحجاج سيتوالى اعتبارًا من اليوم وحتى 9 يونيو المقبل على أفواج متنوعة، سواء السفر إلى المدينة المنورة أو إلى مكة المكرمة.

وأكد أن هناك بعثة متواجدة في مكة المكرمة لمراجعة التجهيزات المتعلقة بالفنادق والمشاعر المقدسة وفي تنسيق كامل مع وزارة الدخلية المصرية بشأن مركز الخدمات التي تتعلق بالبعثة.

دي ام سي حج الجمعيات الأهلية وزارة التضامن الجمعيات الأهلية المدينة المنورة التضامن أفواج لمشاعر المقدسة

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