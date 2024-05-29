تتبرع بالعائد.. فرقة باليه الأوبرا الوطنية اليونانية تحيي عرضين في القاهرة

تستعد فرقة باليه الأوبرا الوطنية اليونانية لزيارة مصر لأول مرة لتقديم عرضين فريدين في دار الأوبرا بالقاهرة، يومي 6 و7 يونيو الجاري، حيث سيؤدون رقصتين، الأولى بعنوان “أرقص مع ظلي”، والثانية بعنوان "عودة الصيف"، فيما يقام العرضين برعاية مؤسسة ستافروس نياركوس (SNF) لتعزيز التواصل الفني للأوبرا الوطنية اليونانية.

والجدير بالذكر إنه سيتم التبرع بعائدات العرض في 6 يونيو 2024 للمستشفى الذي أسسته منظمة العمل اليوناني الأفريقي في مدينة بني سويف بمصر.

أرقص مع ظلي

في 6 يونيو الجاري، ستقدم فرقة باليه الأوبرا الوطنية اليونانية "أرقص مع ظلي" في دار الأوبرا المصرية، وهو إنتاج ناجح بشكل استثنائي تم تقديمه لأول مرة في قاعة ستافروس نياركوس في عام 2019. ويتضمن العرض ثلاث مقطوعات مميزة للملحن اليوناني العظيم مانوس. هادجيداكيس، من تصميم مدير الباليه GNO، كونستانتينوس ريجوس.

العرض عبارة عن عمل للباريتون والبيانو، تم ضبطه على الشعر من قبل الملحن نفسه. لقد كتب بمناسبة وفاة صديقه الإسباني الشاب إتيان روهريش موريتز (1952) يرمز إلى المشهد التجريدي لـ "الشاطئ المهجور"، أو أرض الموت القاحلة.

وعندما سؤل مصمم الرقصة ماذا يعني "الرقص مع ظلي؟، أجاب كونستانتينوس ريجوس: "هو بمثابة اعتراف على خشبة المسرح بكل تلك الأشياء التي عشتها وسأحملها معي إلى الأبد".

عودة الصيف

في 7 يونيو الجاري، ستقدم فرقة باليه الأوبرا الوطنية اليونانية عرض الرقص الثنائي"عودة الصيف" في دار الأوبرا المصرية بالقاهرة، يشتمل هذا الأداء على رقصتين مفعمتين بالحيوية والديناميكية بشكل لافت هما: نقطة اللاعودة و" Les Nuits d’été".

في "نقطة اللاعودة"، يؤلف الراقص ومصمم الرقصات المشهور عالميًا إيوانيس ماندافونيس قطعة حديثة من عناصر الرقص المتجذرة بعمق في تقاليد الباليه الكلاسيكي.

بالتناغم مع موسيقى جيورجوس كومينداكيس، يركز راقصو باليه جي إن أو على شفافية وأصالة حركاتهم من خلال ترسانة خطوات الباليه الكلاسيكية. على الرغم من أن الأداء الجسدي للمجموعة يكشف عن نهج رقصي كلاسيكي للغاية، إلا أنه لا يزال بإمكان المرء التعرف على شخصية فناني الأداء بالإضافة إلى المعالجة الحديثة بشكل خاص لحضور الحركة وتفسيرها. تشير هذه العناصر الواضحة إلى أسلوب مصمم الرقصات الفريد في جميع أعماله الجديدة.

في Les Nuits d’été، صمم كونستانتينوس ريجوس دورة أغنية هيكتور بيرليوز التي تحمل نفس العنوان، والتي تعد واحدة من أشهر أعمال الملحن. كتب الملحن الفرنسي الرائد هذه الأغاني الست بالصوت والبيانو، ووضع الشعر لتيوفيل غوتييه. كان هدفه هو تصوير الحب موسيقيًا في أكثر صوره مثالية من خلال الألحان الرقيقة. استنادًا إلى دورة الأغنية التي تحمل نفس العنوان، كنوع من تذكيرنا بكل تلك الليالي التي نحبها، حيث نقع في الحب، نحلم، نعيش... إنه يتحدث عن سيولة العلاقات وكيف يمكن أن يتطور كل شيء تحت ضوء القمر. مع إشارات إلى الرومانسية وتقنية الرقص الكلاسيكي، يغوص راقصو العمل في مياه البحر السوداء واللون الأسود للحواس والأوهام، حسب تصريحات كونستانتينوس ريجوس حول الرقصة.