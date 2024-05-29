الأربعاء 29 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

دايت وقوام ممشوق.. سر تصدر مي نور الشريف "التريند"

مي نور الشريف
مي نور الشريف

تصدرت الفنانة مي الشريف، نجلة الفنان الراحل نور الشريف، محركات البحث الاكثر شهرة “جوجل”، ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بسبب ظهورها المفاجئ والمختلف عبر منصات السوشيال ميديا، والتي بدت بشكل مختلف عمّا كانت عليه سابقًا من حيث الشكل والقوام.

وظهرت مي، بجسم نحيف، وقوام ممشوق، عكس ما كنت تبدو عليه الأيام الماضية، وهذا الأمر لفت أنظار المتابعين والجمهور له، وبدأوا في الحديث عنها وعن قوامها الممشوق، وبدأ الجميع يتساءل عن سبب قوامها الممشوق والنحيف هل كان دايت، أم لجأت إلى عمليات التكميم.

وحضرت في الحفل الذي أقامته الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما باليوبيل الذهبي بمناسبة مرور خمسين عاما على تأسيس الجمعية، بسبب تكريم الجميعة لوالدها الراحل نور الشريف بحضور نجوم الفن وعدد كبير من عائلات الفنانين.

الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما باليوبيل الذهبي

وحضر عدد من نجوم الفن منهم إلهام شاهين ولبلبة التي حرصت على تقبيل يد الفنانة سميرة عبد العزيز.

خلال الحفل، تم تكريم عدد من رؤساء مجلس إدارة الجمعية الراحلين، ومنهم الكاتب والأثري كمال الملاخ، والكاتب فوميل لبيب، والناقد أحمد الحضري، والكاتب السينمائي عبدالحي أديب، والكاتب الصحفي محمد صالح مدير تحرير الأهرام، والكاتب السينمائي ممدوح الليثي، ورؤساء مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط السابقين.

كما كرمت الجمعية بعض الفنانين الراحلين ومنهم نور الشريف، ومحمود ياسين، وعزت العلايلي، ونادية لطفي، الذين حملت دورات المهرجان أسماءهم.

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