الأربعاء 29 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مباراة الأهلي والزمالك.. أين سيُلعب السوبر الإفريقي 2024؟

كأس السوبر الإفريقي
كأس السوبر الإفريقي

أين سيلعب السوبر الإفريقي 2024؟، أكثر ما يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة والجماهير المصرية، لمتابعة اللقاء المرتقب الذي سيجمع بين ناديي الأهلي والزمالك.

أين سيلعب السوبر الإفريقي 2024؟

لم يتحدد حتى الآن الملعب الذي سيحتضن مباراة السوبر الإفريقي 2024، ولكن الأقرب لها أن تُقام على ملعب بطل دوري الأبطال، أي إستاد "السلام" معقل النادي الأهلي.

كذلك لم يُعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، عن موعد إقامة مباراة كأس السوبر الإفريقي 2024.

وتباينت الآراء حول موعد إقامة المباراة، حيث تم تحديد الفترة من يوم 25 - 30 يونيو المقبل 2024، أو تأجيلها حتى شهر سبتمبر.

وبناءً عليه، قام مسئولو الأهلي بالاستفسار بشكل ودي من الكاف عن موعد ومكان البطولة الأفريقية المرتقبة. لمطالعة التفاصيل من هنا.

الأهلي يستعد لمواجهة الزمالك في السوبر الإفريقي 2024

ومن المقرر أن يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بغريمه الأزلي ومنافسه الزمالك، في كأس السوبر الإفريقي 2024، ليضرب الفريقان موعدا جديدا في المسابقة بعد 30 سنة على آخر سوبر إفريقي جمع القطبين فى جوهانسبرج عام 1994.

ويُعد فريق الأهلي هو صاحب النصيب الأكبر من البطولة برصيد 8 ألقاب، في حين حصد الزمالك لقب السوبر الإفريقي 4 مرات في تاريخه.

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الأهلي يفتح خطوط إتصالات مع "كاف" لمعرفة موعد ومكان السوبر الإفريقي

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تأهل الأهلي والزمالك للسوبر الإفريقي 2024

ويشارك فريق الأهلي، بقيادة المدرب السويسري مارسيل كولر، في مباراة السوبر الإفريقي 2024، بصفته بطلًا لدوري أبطال إفريقيا عقب الفوز على الترجي التونسي.

بينما يشارك الزمالك، بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه جوميز، في لقاء السوبر الإفريقي 2024، بصفته بطلًا لكأس الكونفدرالية الإفريقية، على حساب نهضة بركان المغربي.

يذكر أن فريق الأهلي قد خسر لقب كأس السوبر الإفريقي في النسخة الماضية، عقب الهزيمة أمام اتحاد العاصمة الجزائري بهدف نظيف، في اللقاء الذي أُقيم في السعودية.

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