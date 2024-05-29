دماء الضحايا تطارد نتنياهو وزعماء المعارضة يخططون للإطاحة به.. ماذا يحدث داخل الاحتلال؟

أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 36 ألفًا و171 شهيدًا، و81 ألفًا و420 مصابًا في اليوم الـ236 من الحرب الإسرائيلية على غزة، والتي تدور منذ 7 أكتوبر الماضي.

وقالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، إن مقاتليها نفذوا، أمس الثلاثاء، عملية مركبة باستدراج قوة إسرائيلية لكمين شرق رفح وقتل 4 من أفرادها بعبوة رعدية وإصابة آخرين.

خسائر الاحتلال

وأقر جيش الاحتلال بمقتل 3 عسكريين وإصابة 12 آخرين في معارك بقطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن العسكريين الثلاثة من كتيبة ناحال وقتلوا في انفجار عبوة ناسفة بمبنى في رفح.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن الجيش الإسرائيلي سحب لواء المظليين من جباليا شمال القطاع.

وفي 12 مايو الجاري بدأ الجيش الإسرائيلي عملية برية بمخيم جباليا وبعض المناطق المحيطة به، قبل أن يعلن توسيع هذه العملية بعد مواجهة قواته معارك شرسة.

جبهة الشمال

ودوت صفارات الإنذار في 10 بلدات بالجليل الأعلى وسهل الحولة شمال إسرائيل بعد إطلاق صواريخ من جنوب لبنان.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن دبابة إسرائيلية أطلقت قذيفة على بلدة كفر كلا جنوبي لبنان.

حملة الموت والدمار

من ناحيتها، طالبت منظمة "أطباء بلا حدود" إسرائيل بأن تنهي حملة الموت والدمار التي تشنها في قطاع غزة، مشددة على أن الهجوم المكثف على رفح سبب تقليصًا إضافيًا في توفير الرعاية الصحية وإمكانية وصول سكان القطاع إليها.

وأضافت أن المدنيين في غزة يذبحون ويدفعون إلى مناطق قيل لهم إنها آمنة فيتعرضون لقصف جوي مستمر، مؤكدة أن مئات آلاف المدنيين في يتعرضون لعقاب جماعي وحشي لا يتوقف.

عزل نتنياهو

واجتمع زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد مع رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" اليميني المتطرف أفيغدور ليبرمان، ورئيس حزب "أمل جديد" غدعون ساعر لبحث خطة عمل لاستبدال حكومة بنيامين نتنياهو.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن المجتمعين طالبوا عضو مجلس الحرب الوزير بيني غانتس بالاستقالة من الحكومة والانضمام إليهم.

وقبل يومين، قال لبيد إن نتنياهو غير مؤهل ليبقى رئيسًا للحكومة، وإنه أخفق في أداء مهمته.

وأضاف لبيد، في كلمته أمام الكنيست، أن الحكومة الإسرائيلية غير شرعية، وأن رئيسها بنيامين نتنياهو مسئول عن أكبر إخفاق للشعب اليهودي منذ المحرقة.